Аномальный «максимально исторический» разлив Днестра зимой показали на видео

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Общество
Необычно теплая зима привела к разливу Днестра.
Главная река Молдовы полностью сменила водный режим. В период зимней межени Днестр стал многоводным и разлился.
Уровень воды в Днестре достиг исторического максимума для зимы. Река частично вышла из берегов и затопила пойму.
- В верховьях Днестра, где формируется две трети стока, выпали осадки в виде снега, но так как пришла весна среди зимы, то снег стал таять, а воды подыматься. Получился зимний паводок, который для нашего региона является большой редкостью, - сообщил директор Гидрометцентра Приднестровья Виталий Кольвенко.
Однако таяние снега зимой сокращает запасы воды для лета. Если за оставшуюся часть зимы не сформируется устойчивый снежный покров, то Молдову ждет маловодное лето.
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