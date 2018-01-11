Аномальный «максимально исторический» разлив Днестра зимой показали на видео

Необычно теплая зима привела к разливу Днестра.

Главная река Молдовы полностью сменила водный режим. В период зимней межени Днестр стал многоводным и разлился.

Уровень воды в Днестре достиг исторического максимума для зимы. Река частично вышла из берегов и затопила пойму.

- В верховьях Днестра, где формируется две трети стока, выпали осадки в виде снега, но так как пришла весна среди зимы, то снег стал таять, а воды подыматься. Получился зимний паводок, который для нашего региона является большой редкостью, - сообщил директор Гидрометцентра Приднестровья Виталий Кольвенко.

Однако таяние снега зимой сокращает запасы воды для лета. Если за оставшуюся часть зимы не сформируется устойчивый снежный покров, то Молдову ждет маловодное лето.