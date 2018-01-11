Отчёт Европейской комиссии по механизму отмены визового режима: что ждет Молдову

Депутат Европарламента Анди Кристя сообщил TVR Moldova, что не идёт речи об отмене визового режима с ЕС. Заявление было сделано в контексте отчёта Европейской комиссии по механизму отмены визового режима, в котором указывается, что ситуация в Молдове вызывает беспокойство, и наблюдается очевидный спад в плане выполнения обязательств, передаёт IPN.

Европарламентарий подчеркнул, что отчёт представляет собой вывод Европейской комиссии относительно выполнения Республикой Молдова условий либерализованного визового режима. Условия не имеют крайнего срока выполнения, и реформы должны проводиться на постоянной основе.

Как сообщает Оpenmediahub.com, Республика Молдова и Украина – первые и единственные восточные партнёры ЕС, граждане которых получили право беспрепятственно посещать Евросоюз, – должны предпринять „незамедлительные действия” для ускорения реформ, в том числе принять меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Европейская комиссия предупреждает, что отсутствие прогресса, особенно в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне ставит под угрозу выполнение предъявляемых требований. Еврокомиссия призывает обеспечить независимость Национального органа по неподкупности и Агентства по возврату преступных активов. В отчёте также отмечается небольшое улучшение ситуации в сфере безопасности и общественного порядка.

С момента отмены виз в апреле 2014 года более 980 тысяч граждан Молдовы совершили в общей сложности 2,7 миллиона поездок в страны ЕС. Молдова занимает 48-ое место в мире согласно индексу паспортов компании Henley & Partners, сообщил эксперт Института социальных инициатив и развития (IDIS) Viitorul Росиан Василой. Как передает "ИНФОТАГ", он отметил в своем исследовании, что "данный рейтинг основан на количестве стран, в которые граждане могут попасть без визы. Для жителей РМ это число составляет 110 государств, что ставит ее на второе место среди стран СНГ (после Украины - 114)".

"Наиболее свободно могут перемещаться по миру граждане Германии (177 стран) и Сингапура (176), далее следуют Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Франция и Швеция (все по 175). Соседняя Румыния находится на 20 позиции (156)", - указывает эксперт. По его словам, "наименьшие возможности для посещений других стран у жителей Сирии (28 стран) Ирака (27) и Афганистана (24)".