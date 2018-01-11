Какая судьба уготована Лянкэ, Тэнасе и Габуричу

Возвращение в правительство бывших премьер-министров Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича, а также бывшего министра юстиции Александра Тэнасе многих удивило, а у других вызвало вопрос: Какая судьба уготована этим троим? А вопрос этот возникает потому, что предельно ясно, что за их возвращением в состав правительства явно стоит какой-то тайный умысел, о котором мы можем только догадываться.

С самого начала необходимо уточнить, что эти трое вернулись в самые проблематичные сферы, а точнее в сферы, которые сталкиваются с самыми большими проблемами. Исходя из этого, получается, что этих троих привели для того чтобы решить эти проблемы.

Юрий Лянкэ, в качестве вице-премьера будет отвечать за европейскую интеграцию. Ситуация в этой сфере существенно ухудшилась в 2017 году, особенно после того как власть проигнорировала рекомендации европейцев в связи с изменением избирательной системы. Не исключено, что перед Лянкэ была поставлена задача вернуть отношения с ЕС в нормальное русло, тем более что бывший премьер-министр сохранил хорошие отношения с многочисленными европейскими чиновниками.

Перед Тэнасе была поставлена еще более сложная задача – завершить процесс реформирования правосудия, чтобы это почувствовали и граждане, и внешние партнеры остались довольны.

Миссия Кирилла Габурича также не проста. Некоторые международные эксперты уже говорят о новом финансовом кризисе, который коснется всех стран мира, и по масштабам превзойдет предыдущий. Возможно, власть учла качества бывшего премьер-министра, когда предложила ему возглавить эту сферу в такие непростые времена.

Но, помимо всего вышеперечисленного, в расчет следует брать и политический фактор назначения этих троих. Есть мнение, что все они были выдвинуты в состав правительства из избирательных соображений, связанных с предстоящими парламентскими выборами. Не исключено, что Лянкэ, Тэнасе и Габуричу уготованы важные роли в предстоящей кампании, а должности они получили для того, чтобы быть на виду, повысить свои рейтинги и популярность. Но для этого, опять же, им необходимо добиться существенных успехов на вверенных им должностях.

Какое из объяснений верно, покажет время. Ясно одно – в обоих случаях всем троим предстоит добиться существенных результатов, и только потом станет понятно, какова их дальнейшая судьба