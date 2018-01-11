Отобраны первые 22 здания, подлежащие термоизоляции

На первом этапе были определены 22 из 122 отобранных социальных целей, которые необходимо восстановить в первую очередь.

Соответствующее решение было принято в среду на первом заседании рабочей группы по инициированию проекта тепловой реабилитации зданий муниципия Кишинев.

Встреча проходила в расширенном формате с участием временно исполняющей обязанности генпримара столицы Сильвии Раду, представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Фонда E5P, подразделения реализации проекта и Муниципального совета Кишинева.

В ходе совещания были названы основные подготовительные мероприятия, проведенные в течение 2016-2017 гг. к началу первого этапа проекта, включая технико-экономическое обоснование и подготовку тендерных процедур для энергоаудита зданий, подлежащих термической реабилитации.

Временно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду подтвердила готовность примэрии реализовать этот очень важный проект для муниципия Кишинев. «Мы будем контролировать весь процесс реализации проекта, и в этом отношении мы будем сотрудничать с лучшими специалистами в этой области. Мы хотим включить как можно больше зданий, требующих тепловой реабилитации для повышения энергоэффективности школ, детских садов, больниц и жилых домов», – заявила Сильвия Раду.

Проект является инновационным и включает, помимо теплоизоляции стен, дополнительные работы по восстановлению вентиляции, электрических и тепловых сетей.

Отметим, что общая стоимость проекта энергоэффективности и теплоизоляции общественных зданий в муниципии составляет 25 миллионов евро. С этой целью ЕБРР и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) предлагают кредит в размере 10 млн. евро. Кишиневу также предоставляется инвестиционный грант в размере 5 млн. евро от Фонда E5P.