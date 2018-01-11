Жительница Кишинёва умерла от вируса A (H1N1)

Первая жертва свиного гриппа в Кишиневе. Жительница столицы, госпитализированная в Муниципальную клиническую больницу Св. архангела Михаила, умерла вчера, через день после ее госпитализировали в отделение реанимации, сообщает e-sanatate.md.

По словам начальника Управления здравоохранения Кишинева Михая Молдовану, 42-летняя женщина не имела полиса медицинского страхования, и до того, как ее положили в больницу, она получила неадекватное лечение.

«Пациентка поздно обратилась к специалистам, поэтому, несмотря на все усилия врачей, ее не удалось спасти, поскольку ее организм был сильно ослаблен. После вирусологического анализа было обнаружено, что женщина была инфицирована вирусом A (H1N1)».

С начала этого года еще у одной пациентки был диагностирован вирус A (H1N1). Она была госпитализирована в Инфекционную клиническую больницу им. Тома Чорбэ. Она уже выписалась, ее состояние удовлетворительное.

В период с октября 2017 года по январь 2018 года в Республике Молдова было зарегистрировано 102 416 случаев острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (ОРЗ) и 5 ​​267 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщает e-sanatate.md.