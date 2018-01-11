Хоккеисты из лицея Глория тренируются на катке Рождественской ярмарки

Ученики столичного лицея Глория стараются прийти на каток в центре Кишинева до наплыва посетителей. Они проводят там тренировки по хоккею. Глория единственный в городе спортивный лицей, где есть команда по этому виду спорта.

"Они ложатся пораньше спать, часов в 8, просыпаются в 5 утра и на тренировку. Это нормальное явление, потому что дефицит льда диктует вот такие условия", - передаёт тренер Михаил Гарев, пишет publika.md.

До октрытия Рождественской ярмарки ребята ездили на тренировки в Тирасполь: "Для каких-то тренеровок нужны какие-то действия, жертвы как бы".

В команде есть и бывалые игроки. 8-летний Саша Журавлев играет в хоккей уже три года.

"Раньше падал и боялся. Очень много падал когда я впервый раз пришёл на хоккей. Тогда катался так, и Михаил Валерьевич кричал, давай-давай, и у меня получалось", - сообщил участник команды Саша Журавлёв.

Тренер уверен: игра в хоккей не только укрепляет здоровье ребят, но и приучает их к дисциплине и порядку.

"Наш лицей находится в ведении муниципалитета. Этот лёд нам предоставили бесплатно, а вообще команду спонсирует муниципальный совет Кишинёва", - продолжил тренер Михаил Гарев.

Хоккейная команда существует с 2008 года, в ней занимаются мальчишки от 6 до 11 лет.