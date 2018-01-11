Цены вверх: за что граждане Молдовы стали платить больше

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Экономика
Как меняются цены на рынках и в магазинах Молдовы: что подорожало, а за что граждане республики стали платить меньше.
Цены в Молдове меняются с такой частотой, что привыкать к ним граждане не успевают. Согласно статистике, инфляция в декабре 2017 года составила 7,3%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,5%. Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 0,9% и 0,4%, соответственно), а также тарифов на услуги, предоставляемые населению, — 0,1%.
По данным Национального бюро статистики республики, в последний месяц 2017 года большего всего подорожали куриные яйца, помидоры, кабачки, виноград, баклажаны, перец, лук, капуста, огурцы, морковь, садовые косточковые фрукты, экзотические фрукты, картофель, крестьянское масло, пшеничная мука, молоко и молочная продукция, а также пчелиный.
Что касается непродовольственных товаров, то цены выросли на ковры, плиты и кухонную утварь, товары для путешествий, моющие средства, детскую одежду, трикотаж, женскую обувь, мебель и так далее.
Также дороже стали обходиться туристические услуги за границу, производство мебели, содержание детей в яслях и детских садах, пассажирские железнодорожные перевозки и так далее.
Рост цен за год
На что цены упали?
Согласно статистике, за месяц упали в цене цитрусовые, растительное масло, крупы, сахарный песок. Несколько дешевле стали обходиться сжиженный газ, транспортные средства, лекарства, а также гостиничные услуги, международные авиаперевозки. За год упали в цене растительное масло, лекарства, пассажирские перевозки.
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