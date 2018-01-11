11 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Цены вверх: за что граждане Молдовы стали платить больше
11.01.2018

Как меняются цены на рынках и в магазинах Молдовы: что подорожало, а за что граждане республики стали платить меньше.

Цены в Молдове меняются с такой частотой, что привыкать к ним граждане не успевают. Согласно статистике, инфляция в декабре 2017 года составила 7,3%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,5%. Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 0,9% и 0,4%, соответственно), а также тарифов на услуги, предоставляемые населению, — 0,1%.

По данным Национального бюро статистики республики, в последний месяц 2017 года большего всего подорожали куриные яйца, помидоры, кабачки, виноград, баклажаны, перец, лук, капуста, огурцы, морковь, садовые косточковые фрукты, экзотические фрукты, картофель, крестьянское масло, пшеничная мука, молоко и молочная продукция, а также пчелиный.

Что касается непродовольственных товаров, то цены выросли на ковры, плиты и кухонную утварь, товары для путешествий, моющие средства, детскую одежду, трикотаж, женскую обувь, мебель и так далее.

Также дороже стали обходиться туристические услуги за границу, производство мебели, содержание детей в яслях и детских садах, пассажирские железнодорожные перевозки и так далее.

Рост цен за год

  • Овощи — 39,4%;
  • Фрукты — 22,6%;
  • Вода и канализация — 22,2%;
  • Мясо — 8,1%;
  • Центральное отопление — 6,5%;
  • Обувь — 6,3%;
  • Одежда — 6,2%;
  • Жилищно-коммунальные услуги — 
  • Топливо — 5,1%;
  • Молоко и молочная продукция — 3,5%.

На что цены упали?

Согласно статистике, за месяц упали в цене цитрусовые, растительное масло, крупы, сахарный песок. Несколько дешевле стали обходиться сжиженный газ, транспортные средства, лекарства, а также гостиничные услуги, международные авиаперевозки. За год упали в цене растительное масло, лекарства, пассажирские перевозки.


 
Количество просмотров:
168
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.