Цены вверх: за что граждане Молдовы стали платить больше

Как меняются цены на рынках и в магазинах Молдовы: что подорожало, а за что граждане республики стали платить меньше.

Цены в Молдове меняются с такой частотой, что привыкать к ним граждане не успевают. Согласно статистике, инфляция в декабре 2017 года составила 7,3%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,5%. Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров (на 0,9% и 0,4%, соответственно), а также тарифов на услуги, предоставляемые населению, — 0,1%.