Адвокат участника скандальных гонок в Москве: Проще всего сделать права в Молдове

В Москве задержали Абдувахоба Маджидова — участника скандальных гонок на Gelandewagen. Водитель, лишенный ранее права управления автомобилем, попал в ДТП на Профсоюзной улице.

Для оформления аварии на место прибыл наряд ГИБДД. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает 360tv.ru

Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья— Ирина Волк.

Документов о законности пребывания на территории России у мужчины не оказалось. Полицейские заподозрили, что водитель использует права, выданные на другие данные. Также сотрудники ДПС опознали в нем одного из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года, которого суд лишил права управлять транспортными средствами. Отмечается, что мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» — Ирина Волк.

Водительское удостоверение из Молдовы

Как Абдувахоб Маджидов мог получить права на другие данные и что ему за это грозит, рассказал в интервью «360» автоюрист, адвокат Сергей Радько. По словам эксперта, такие случаи нередки — человек меняет фамилию, адрес прописки и с новыми документами отправляется в одну из стран СНГ, где заново получает водительское удостоверение.

Возможен такой вариант: поехать в любую страну ближнего зарубежья, где не так сложно получить водительское удостоверение, получить там права и ездить с ними в России. Между странами СНГ нет быстрого обмена данными в отношении лишенцев— Сергей Радько.

Он отметил, что чаще всего при обычной остановке машины для проверки документов инспектор ГИБДД не пробивает дополнительную информацию о водителе по базе данных. Детальная проверка проводится в случае ДТП или остановке за какое-либо нарушение правил дорожного движения.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил в разговоре с «360», что такая ситуация возможна только в том случае, если инспекторы не подключены к ФИС (федеральной информационной системе) ГИБДД.

Инспектор стоит в лесу, у него ничего нет и он просто проверяет документы. Но в реальности это может происходить только в деревне, а в деревне и так один инспектор на весь район, который знает, кого лишили прав— Петр Шкуматов.

По мнению Шкуматова, проще всего сделать права в Молдове, однако инспекторы обычно знают про эту схему. Да и вообще — ездить по поддельным документам достаточно опасно.

Теоретически можно сделать молдавские права, но на практике это дорого и может привести человека к уголовному делу, потому что это, по сути, является разновидностью подделки документов— Петр Шкуматов.

Эксперт отметил, что проще всего в ситуации, когда человека лишили водительских прав, ездить без них. Максимум, что водителю грозит за это — штраф и 15 суток ареста.

"На самом деле, способов ездить за рулем без прав довольно много. Самый легкий — просто ездить без прав. Инспекторов на дорогах скоро станет еще меньше. Это означает, что вероятность быть остановленным просто для проверки уменьшится в разы" — Петр Шкуматов.

Напомним, ранее «богатые русские дети» прокатились на машине по пешеходным дорожкам в московском парке.