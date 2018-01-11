Экономика Молдова и Румыния будут обмениваться данными о заявках на возмещение НДС Начальники таможенных органов Республики Молдова и Румынии Виталие Врабие и Мариус Атомей договорились в ходе встречи о необходимости создания механизма обмена данными, касающимися требованиях о возмещении НДС при выезде из Румынии для имущества стоимостью выше 300 евро. Эта мера направлена на исключение случаев необоснованного запроса освобождений, предусмотренных европейским законодательством, а так же на предотвращение уклонения от уплаты таможенных пошлин на товары, импортируемые в Республику Молдова, отмечается в пресс-релизе Таможенной службы Республики Молдова, цитируемой IPN.



Кроме того, руководители ведомств обсудили необходимость оптимизации обмена информацией о выполненных сканированиях, что позволило бы эксплуатацию сканеров только на основании анализов риска и поступивших данных. А в случае нарушений, стороны обязаны информировать друг друга о выявленных нарушениях в целях установления показателей риска на местном и региональном уровне.



Руководители двух таможенных органов намерены прилагать усилия и в целях ускорения процессов внедрения двух проектов, направленных на оптимизацию дорожного движения на границе. Речь идет о концепции совместного контроля, предусмотренной на первом этапе в пункте пропуска Кахул-Оанча, и о восстановлении инфраструктуры пунктов пропуска Леушень-Албица, Скулень-Скулень и Джурджулешть-Галац. Работы будут проведены в рамках Оперативной программы Румыния-Республика Молдова 2014-2020, которая финансируется Европейским союзом и со-финансируется правительствами двух стран-бенефициаров.

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