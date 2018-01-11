Великий реформатор Чокан поручает Монике Бабук курировать развитие нанотехнологий и информатики

Это полезно знать. Но не удивляйтесь. И не критикуйте.

Все это было под крылом академии наук. Теперь институтами будет командовать министр. Так называемая смена ориентации. С последующей реорганизацией и ликвидацией.

Институты академии наук перейдут в подчинение министерства образования, культуры и исследований после того, как сегодня правительство утвердит соответствующий проект решения, предложенный «реформатором» Юрием Чоканом. Список учреждений, которые «реформируют»:

1. Научная библиотека имени Андрея Лупана со статусом академического института,

2. Ботанический сад со статусом института,

3. Институт юридических и политических исследований,

4. Институт химии,

5. Институт экологии и географии,

6. Институт энергетики,

7. Институт филологии,

8. Институт прикладной физики,

9. Институт философии и санокреатологии (наука о создании условий, благоприятствующих здоровью),

10. Институт генетики, филологии и защиты растений,

11. Институт геологии и сейсмологии,

12. Институт электронной инженерии и нанатехнологий имени Д.Гицу,

13. Институт истории,

14. Институт математики информатики,

15. Институт микробиологии и биотехнологии,

16. Институт зоологии,

17. Национальный институт экономических исследований,

18. Институт культурного наследия,

19. Госинститут «Институт развития информационного общества».

Комментировать сочетание направлений, объединенных под крышей одного института, нет смысла.

Мы же не академики. Что мы в науке понимаем?

С нас требуют только налоги на их содержание.

А результаты будет в последующие века.