Додон: Назначенные министры нелегитимны

Президент страны Игорь Додон считает, что назначенные министры лишены необходимой легитимности и вступят в должность, находясь под презумпцией виновности в связи с тем, каким образом они были назначены, а также из-за того, как они себя проявили в составе предшествующих коррумпированных правительств. Свою реакцию Игорь Додон обнародовал на своей странице в Фэйсбуке, передаёт IPN.

„Евроунионистское руководство страны понимает, что оно может удержаться у власти лишь за счёт грубых нарушений принципов демократиии и верховенства закона. Прискорбно, что эти нарушения властей находят поддержку у Конституционного суда”, - написал президент.

По словам Игоря Додона, в ином политическом и геополитическом контексте назначение новых членов правительства послужило бы основанием для активного народного выступления, призванного положить конец вызывающим действиям властей. Однако сейчас, когда до парламентских выборов остаётся всего несколько месяцев, следует избегать эмоций и желания покарать правительство любой ценой. Любая социальная дестабилизация или восстание могут привести к жертвам и поставить под сомнение результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными.

Одновременно с этим президент считает, что власти должны отказаться от имитации верховенства закона, от компрометации Конституции и государственных учреждений. И социалистическая оппозиция, и администрация президента оставляют за собой право призвать к мобилизации сотни тысяч граждан с целью положить конец этим беззакониям и конституционным злоупотреблениям, отметил Игорь Додон.

Семь новых членов кабинета министров, двое вице-премьеров и пятеро министров, назначенных на должности в ходе перестановок в правительстве, объявленных правящей коалицией 19 декабря, принесли присягу в среду, 10 января. Указы о промульгировании были подписаны в тот же день председателем парламента Андрианом Канду, временно исполняющим обязанности президента страны на основании решения Конституционного суда от 2 января, констатирующего наличие обстоятельств, оправдывающих введение временного исполнения обязанностей.