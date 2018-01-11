Товары из-за границы до 430 евро не будут облагаться таможенными пошлинами

В Молдове с 2018 года введены новые таможенные правила беспошлинного ввоза физическими лицами товаров, не предназначенных для коммерческих целей.

На товары, купленные гражданами Молдовы и отправленные в нашу страну посредством авиационного или морского транспорта, установлен новый порог для оплаты таможенных пошлин.

В сумму 430 евро входит стоимость товара, а также цена за его доставку в Молдову. Нововведение касается только физических лиц и товаров для личного пользования.

"Увеличение ограничения на импорт почтовых посылок для физических лиц (до 430 евро) выгодно для тех, кто покупает товары из интернет-магазинов за пределами Молдовы, в том числе и для тех, кто получает личные посылки из-за границы", рассказал в интервью Point.md Александр Маху - руководитель проекта Bayshop.com специализирующегося на доставке посылок из-за рубежа.

По его словам основным преимуществом таможенного нововведения является охват более дорогого сегмента продуктов, которые, до вступления в силу изменения закона № 288, требовали уплаты НДС на импорт. "Это делало покупки некоторых продуктов в ценовом диапазоне 300-430 евро менее удобными. Теперь, к примеру, приобрести такие девайсы, как Samsung S8 или Apple watch series-3, можно на 20% дешевле, если их купить на bayshop.com

Напомним, в конце мая 2017 года правительство одобрило проект поправок к налоговому кодексу, в соответствии с которым финансовый порог освобождения от уплаты налогов на ввозимые в страну товары был увеличен до 800 евро, однако парламент не проголосовал за это. Поэтому товары дороже 300 евро, которые пересекают границу по суше, по-прежнему облагаются таможенными пошлинами.