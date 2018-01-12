США включили Молдову в список наиболее безопасных для туристов государств

По сообщению зарубежных СМИ, Госдепартамент США выпустил новые рекомендации для граждан страны относительно рисков, которые несут за собой посещения тех или иных государств мира. Он разработал интерактивную карту, в которой, в соответствии с уровнем риска, все государства мира разделены на четыре уровня. При этом, Молдова была включена группу стран первого уровня, в которых можно без опасений путешествовать, соблюдая элементарные меры безопасности, передает NOI.md.

Как отмечается, в странах первого уровня нужно соблюдать обычные меры предосторожности. Здесь самый низкий уровень риска для безопасности. Обращается внимание, что в любом международном путешествии присутствует определенный риск.

В страны первого уровня, наряду с Молдовой, вошли многие бывшие республики СССР, большинство стран Восточной Европы, скандинавские страны, Канада и т.д.

Во вторую группу вошли страны, где, по мнению властей США, нужно соблюдать "повышенную" осторожность и помнить о повышенных рисках для безопасности. Сюда попали многие страны Западной Европы, где возможны теракты (Германия, Великобритания, Италия, Испания и т.д.), Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР и др. Примечательно, что в эту группу стран была включена и Украина, где продолжается вооруженный конфликт на Донбассе, отмечен высокий уровень преступности.