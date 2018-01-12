ЛП направила петицию в минобразования, требуя аннулирования диплома Габурича

Либеральная партия обратилась к министру образования, культуры и исследований Монике Бабук с требованием аннулировать диплом о среднем образовании нового министра экономики Кирилла Габурича.

Аннулирование диплома о среднем образовании приведет к объявлению недействительности диплома о высшем образовании и отзыве степени лиценциата в области экономики, сообщает realitatea.md.

В сообщении, которое было опубликовано в Facebook, вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну представил петицию, направленную Монике Бабук. Либерал настаивает, чтобы о действиях, предпринятых министерством по его требованию, был проинформирован премьер Павел Филип в целях последующего увольнения новоиспеченного министра экономики.

"Я попросил министра Монику Бабук предпринять все необходимые шаги, чтобы аннулировать диплом о среднем образовани

и гражданина Кирилла Габурича, который он получил мошенническим путем, а в последствии признать недействительным диплом о высшем образовании, с отзывом степени лиценциата по экономике.

После принятия всех законных мер по аннулированию дипломов об образовании г-на Габурича, премьер-министр должен быть проинформирован о соответствии правовых условий, которые приведут к прекращению действия мандата министра, с тем, чтобы исключить его из правительства", - пишет Мунтяну.

Фото: facebook.com / Valeriu Munteanu

Напомним, что в 2015 году, в бытность министром образования, Майя Санду отметила, что диплом нынешнего министра экономики Кирилла Габурича действителен и достоверен. Следует также отметить, что в то время, когда Габурич занимал пост премьер-министра, на его имя прокурорами было возбуждено уголовное дело в связи с разумным подозрением о поддельных документах. Впоследствии уголовное дело было закрыто на том основании, что преступление имело место достаточно давно, и срок исковой давности по уголовной ответственности истек.