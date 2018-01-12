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Уилл Хёрд: Молдова стала мишенью России в гибридной войне
11.01.2018

Молдова стала мишенью России в гибридной войне, - считает американский конгрессмен Уилл Хёрд. На дебатах, организованных в Вашингтоне Фондом Маршалла, он подчеркнул, что в этой войне применяют разные средства - дезинформационные кампании, агрессивную пропаганду, экономическое давление.

Конгрессмен уверен, что Москва добивается восстановления контроля над бывшими союзными республиками, а противостоят этому Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты. 

"Надо поддержать страны, которые находятся на передовой. То, что произойдет в этих странах, повторится в других. И Молдова - отличный пример. России там удалось поддержать кандидатов, выступавших за сепаратизм. Там скоро снова будут выборы, и страна попадет под давление, которе мы наблюдали в Соединенных Штатах", - сказал конгрессмен от Республиканской партии США Уилл Херд. 

Сенатский комитет по международным отношениям подготовил доклад о вмешательстве России во внутренние дела других государств. Один из авторов документа заявил, что такое вмешательство зафиксировано в 19-ти странах. 

"Российские власти замешаны в непрекращающихся атаках на демократические институты, универсальные ценности и верховенство закона в самой России и за рубежом. Президент Владимир Путин использует асимметричный арсенал - кибератаки, дезинформацию, поддержку определенных политических групп во Франции, энергетические ресурсы, организованную преступность, коррупцию и военную агрессию", -  отметил сенатор от Демократической партии США Бен Кардин. 

В докладе подчеркивается, что для противостояния этому арсеналу нужен унитарный подход. 

Угрозы гибридной войны обсуждались в прошлом месяце на встрече Уилла Хёрда с председателем Демпартии Владом Плахотнюком. Конгрессмен высоко оценил усилия Молдовы по сближению с Западом и выразил сожаление в связи с несоблюдением международных договоренностей по приднестровскому урегулированию.


 
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