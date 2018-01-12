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"Коммерсант" написал о подготовке покушения на Ренато Усатого
12.01.2018

Российская пресса тиражирует ложь об уголовном деле, сфабрикованном против Влада Плахотнюка. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Следственном комитете написала о подготовке покушения на Ренато Усатого в 2014 году, которое якобы планировали по заказу лидера Демпартии. В преступную группировку вошли «неустановленные следствием лица» и "некто Руссу", - пишет "Коммерсант" без указания подробностей. 

Между тем, человек с такой фамилией фигурировал в журналистком расследовании портала "Цеппелин". Денис Руссу заявил, что в 2014 году находился под стражей и не мог быть причастен к подготовке покушения на Усатого. Также он сказал, что с Владом Плахотнюком никогда не пересекался. 

Руссу уверен, что Усатый использовал его имя. 

Этот же сценарий Ренато Усатый использовал в 2011 году, обвинив в подготовке покушения российского банкира Германа Горбунцова. Годом позже тот сам стал мишенью киллера. А позже заявил, что заказчиком был Усатый. Бельцкого мэра объявили в международный розыск, сейчас он скрывается в Москве. 

Об уголовном преследовании Влада Плахотнюка в России объявили в начале декабря. В Демпартии это сразу назвали "политическим шантажом". А генеральный секретариат Интерпола отказал России в объявлении лидера ДПМ в международный розыск, назвав дело политически мотивированным.


 
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