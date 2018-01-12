Инфляция в Молдове резко возросла

Инфляция в Молдове составила в 2017 году 7,3% против 2,4% годом ранее. Реальная цифра оказалась намного больше последнего, ноябрьского, прогноза нацбанка, ожидавшего максимум 6,5%.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в национальном бюро статистики, в декабре цены повысились в среднем на 0,5%. При этом на 0,9% подорожали продукты, на 0,4% - непродовольственные товары, а на услуги остались практическими неизменными - рост лишь 0,1%.

Больше всего в последний месяц ушедшего года подорожали помидоры - на 16,5%, кабачки - на 10,8%, виноград - на 10,6%, баклажаны - на 10,5%, перец - на 5,2%, яйца - на 5%, турпутевки за рубеж - на 3,7%, изготовление мебели - на 2,4%, содержание детей в дошкольных учреждениях - на 2,2%.

В то же время статистики утверждают, что в преддверии нового года подешевели цитрусовые - на 6,5%, растительное масло и сжиженный газ в баллонах - на 1%,

Нацбанк ожидает возвращение инфляции в его целевой коридор 5% плюс-минус 1,5% во второй половине 2018 года. А годовая инфляция в наступившем году составит 4%.