Украинцы, как и молдаване, не хотят работать на заводе "Fujikura" за 200 евро

Анна ПЕТРОВА

Украинцы массово отказываются работать на японском заводе «Fujikura», построенном в городе Немирове Винницкой области, за зарплату в 210 евро, сообщает местная пресса. Предприятие выпускает электропроводку для автомобилей Audi A8 и Wolkswagen Golf. К конвейеру должны были поставить 2000 человек, но удалось соблазнить всего 400.

Прежде всего, заработок лишает людей жилищных субсидий: винничане не хотят становиться к станку, чтобы 50 процентов зарплаты отдавать за коммунальные услуги. Они требуют таких же зарплат, как на вредном производстве в Японии и ЕС - не менее 1500-2000 евро. Еще украинцы возмущены недостойными условиями труда, которые предлагают японцы. В итоге инвестор недоволен: совсем не так ему рисовали перспективы использования дешевой рабочей силы на Украине.

«Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь, прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома», - констатирует мэр Немирова Виктор Качур. К тому же на пенсию выходить, проработав на вредном производстве, винничане хотят не после смерти, а в 50 лет, как это было в СССР, имея хотя бы раз в году возможность реабилитации в санатории в течение не менее 15 дней. «Иначе это самоубийство, в лучшем случае инвалидность, сама 35 лет отработала на заводе и знаю, что это такое, - считает жительница Винничины Валерия Кияткина. - Платить такие копейки и при этом обвинять в лени – бесчеловечно».

Концерн «Fujikura» - мировой производитель электрооборудования, телекоммуникационных систем и компонентов, используемых в автомобильной промышленности – работает с 1885 года, имея по всему миру более 54 тысяч сотрудников. Производство кабелей массово переносится в Восточную Европу. Но не все так просто. Ранее скандал разразился и на заводе «Fujikura» во Львовской области. Сначала для села Подрясная на фоне массовой безработицы привлечение инвестора такого масштаба выглядело манной небесной. 14 апреля 2016 года завод открылся при участии президента Петра Порошенко. Однако очень быстро заговорили об отношении к рабочим как к рабам.

Выяснилось, что японские порядки кардинально отличаются от тех, которые были установлены в СССР и частично сохранились на постсоветском пространстве. Если работнику плохо, его все равно заставляют дорабатывать смену, что привело к смерти рабочего. Нет надлежащего медицинского обслуживания, не полагаются технические перерывы, отсутствует фиксированное время обеда, превышены нормы производства. В цехах антисанитария, жарко. Начисление зарплаты ведется непонятно для сотрудников, бухгалтерия закрытая.

В Подрясном все попытки донести претензии до руководства оказались напрасными, и группа работников решила создать первичную профсоюзную организацию в рамках профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. Сразу же после учредительного собрания новоизбранного председателя профкома Евгения Олийныка и активистку Анну Холину просто вышвырнули на улицу, отняв планшет с видеокадрами скандала и похитив карту памяти. Стало ясно, что руководство завода не намерено идти на диалог.

Украинским чиновникам неудобно. Конечно, не перед рабочими, а перед японскими работодателями. Власть пытается заставить министерство образования повысить статус рабочих профессий и восстановить угробленную систему профтехобразования. Но министерство занято украинизацией школ и вузов, ведь венгры, поляки, румыны продолжают сопротивляться языковым реформам. И всем ясно, что деиндустриализированной Украине не нужны сварщики, слесари или токари. Ведь самые востребованные профессии - волонтеры, активисты и люстраторы. Этого японцы и не учли.

Западные компании создают свои филиалы на востоке ЕС прежде всего с целью снижения затрат на рабочую силу. При этом они очень хорошо ориентируются в ставках на нашем рынке труда. В Молдове тоже радости не было предела, когда в 2017 году завод по производству электрокабелей «Fujikura Automotive MLD» на 1200 рабочих мест был открыт в рамках свободной экономической зоны «Expo Business Chișinău». «В ближайшее время будет 1500 рабочих мест, оборудованных по международным стандартам, это настоящий повод радости и для исполнительного органа, и для всего общества», - заявил Павел Филип на церемонии открытия. Премьер пообещал, что рост инвестиций даст возможность правительству повышать зарплаты, пенсии, улучшить условия жизни граждан. «Ничего не может быть важнее для нас, чем достойно оплачиваемые рабочие места нашей молодежи, которая останется дома», - подчеркнул он. В свою очередь, президент группы «Fujikura» Масахико Ито сообщил, что до 2020 году число работников завода увеличится до 3000. Но вскоре на Мунчештском шоссе уже началась забастовка: около 500 человек протестовали против низких зарплат: вместо обещанных 5-6 тысяч лей платили по 3-4 тысячи. О подоплеке происходящего никто ничего не узнал. В самом деле, открытость – это европейский стандарт, причем тут азиаты?

Давно уже ясно, что стоит за «историей успеха». Не для того к нам приходят инвесторы, чтобы поднять уровень жизни наших граждан. С их появлением мы узнали, что такое капитализм, каковы при нем условия труда и отношение к работникам, как нарушаются закон и моральные принципы во имя быстрой прибыли. Такова политика власти, желающей превратить Молдову в источник дешевой рабочей силы хоть для Европы, хоть для Азии.

Разве можно было серьезно поверить в то, что наша страна в течение нескольких десятилетий сравняется в экономическом плане с Западной Европой? Разве это было нужно Европе? Иллюзия растаяла как дым, осталось иждивенческое стремление продать Западу дешевую рабочую силу. Но Европа давно уже хочет очистить западный рынок труда от восточноевропейской конкуренции и не особенно утруждает себя тем, чтобы способствовать развитию современной экономики в таких странах, как Молдова. Каждый европейский президент или премьер заботится прежде всего об интересах своей страны и ЕС в целом. А вы чего ждали?