Дорин Киртоакэ вновь намеревался покинуть страну, но судьи не позволили

Отстраненный мэр Дорин Киртоакэ не сможет принять участие в съезде местных и региональных властей Совета Европы, так как судьи не разрешили ему покидать территорию Молдовы.

Суд счел необоснованным запрос Киртоакэ позволить ему отправиться в Страсбург в начале февраля. Как отмечает deschide.md, это не первая безуспешная попытка отстраненного градоначальника получить разрешение на выезд за пределы страны, чтобы попасть на съезд местных властей.

Между тем, суд позволил Дорину Киртоакэ поехать на похороны короля Румынии Михая1, состоявшиеся в декабре 2017 года.

Напомним, что Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая 2017 года по делу о платных парковках. Спустя два дня он был помещен под домашний арест, а осенью 2017 освобожден под юридический контроль. Отстраненного мэра обвиняют в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.