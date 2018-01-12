Россия возмущается и продолжает финансировать структуры Плахотнюка

Москва возмущена действиями молдавских властей по ограничению вещания российских СМИ на территории Молдовы, не сообщая о дальнейшей судьбе договорных отношений со своими молдавскими партнерами.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вступление в силу инициированного Демпартией так называемого «закона о борьбе с российской пропагандой» является «актом откровенной дискриминации».

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», - отметила Захарова, цитируемая РИА Новости.

МИД России считает, что ситуация требует реакции международных специализированных институтов, в частности ОБСЕ, а также официальных представителей европейских структур.

В этой связи примечательно, что основным партнером российских властей в Молдове продолжает оставаться лидер правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, ретранслирующий в Молдове основной российский телеканал «Первый канал», а также контролирующий дочернюю компанию «Газпрома» - АО «Молдовагаз».

Российский федеральный «Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством принадлежащего ему телеканала Prime. Ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.

Кроме того, как неоднократно сообщалось, в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк стал контролировать филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз», председатель правления которого является членом высшего руководящего органа принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии. Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой гражданином России Владимиром Плахотнюком Демпартии.