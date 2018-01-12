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Закон о запрете российских передач в Молдове был опубликован в «Официальном мониторе»
12.01.2018

Так называемый «закон о борьбе с пропагандой» был опубликован в «Официальном мониторе» Республики Молдова и вступит в силу в течение месяца.

Опубликованный документ касается информационных, аналитических и военных передач телеканалов из России и стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. 

Подобное решении молдавских властей оказалось в поле зрения журналистов Euronews. На эту тему был опубликован подробный материал. В нем, частности, говорится о том, что Россия подвергла критике принятие закона и назвала его прямой атакой в свой адрес. Москва официально заявила об ответе на запрет российских новостей в Молдове

Указ о принятии Закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио подписал председатель  парламента Андриан Канду по решению Конституционного суда после того, как глава государства Игорь Додон дважды отказался подписать документ.


 
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