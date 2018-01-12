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Общество
Более 760 тысяч граждан Молдовы уехали за границу
12.01.2018

Более 760 тысяч наших соотечественников уехали за границу. По данным Бюро по миграции и беженцам, больше половины уже год не были на родине. 

Почти 50 тысяч покинувших страну - в возрасте от 30 до 34 лет. Чуть больше 40-ка тысяч - от 25 до 29 лет. Примерно столько же мигрантов 34-39-ти лет, передает publika.md

Временно уехали за рубеж 320 тысяч человек. Из них более 210 тысяч - мужчины, которые отправляются на заработки в Россию, Украину и Португалию. Женщины, в основном, предпочитают устраиваться на работу в Италии, Турции и Израиле. 

Почти 90 тысяч бывающих на границей граждан - закончили девять классов, почти 80 тысяч - получили среднее образование, еще столько же - средне-специальное. Периодически ездят за границу более 40 тысяч человек с высшим образованием.


 
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