Устроивший стрельбу в столичном клубе сын бизнес-леди отделался штрафом

Прокуратура завершила расследование дела о стрельбе в ночном клубе на Ботанике, принадлежащем бизнес-леди Алле Венгер.

Следствие пришло к тому, что появившиеся после вечеринки изображения не являются «железным» доказательством вины ее сына – Игоря Венгер, передает aif.md со ссылкой на protv.md.

Таким образом, «отвязно» отдыхающий молодой человек, отделался штрафом, хотя изначально речь шла о 7 годах лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел в июле прошлого года. В ночном клубе по улице Арборилор очевидцы засняли стрелявшего в воздух молодого человека. Позже парня задержали в аэропорту при попытке покинуть страну.