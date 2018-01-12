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Происшествия
Устроивший стрельбу в столичном клубе сын бизнес-леди отделался штрафом
12.01.2018

Прокуратура завершила расследование дела о стрельбе в ночном клубе на Ботанике, принадлежащем бизнес-леди Алле Венгер.

Следствие пришло к тому, что появившиеся после вечеринки изображения не являются «железным» доказательством вины ее сына – Игоря Венгер, передает aif.md со ссылкой на protv.md. 

Таким образом, «отвязно» отдыхающий молодой человек, отделался штрафом, хотя изначально речь шла о 7 годах лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел в июле прошлого года. В ночном клубе по улице Арборилор очевидцы засняли стрелявшего в воздух молодого человека. Позже парня задержали в аэропорту при попытке покинуть страну.


 
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