Закон о «российской пропаганде»: можно ли вызвать ненависть из телевизора?

Закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио, прозванный законом о «российской пропаганде», опубликован 12 января и вступит в действие через 30 дней со дня опубликования.

За это время вещательным организациям и распространителям программ придется исключить программы с «информативным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые не производятся в государствах-членах ЕС, США, Канаде и странах-членах Европейской конвенции о трансграничном телевидении».

КСТР обязал производителей «защитить потребителей информации от возможных внешних попыток дезинформации или манипулирования информацией и недопущения провокаций в СМИ, направленных против Республики Молдова». Для нарушителей предусмотрены штрафы в 40-70 тысяч лей и 70-100 тысяч за повторные нарушения вплоть до отзыва лицензии.

И что теперь будет? Может ли закон, для промульгации которого «отодвинули» всенародно избранного президента, что-то изменить в нашей жизни?

КСТР убежден в том, что теперь, когда поставлен заслон «пропаганде», вырастет число отечественных программ и передач, а в перспективе – начнется развитие молдавского теле- и радиовещания. Но будет ли хорошее телевидение в нищей стране? И что оно будет пропагандировать – Демпартию и Плахотнюка, которых пропагандирует сейчас?

По большому счету то, что именуют «российской пропагандой», содержится в каждом российском телесериале. Потому что даже по кино можно сделать вывод, что люди в России живут лучше, чем в Молдове, и что у них есть работа. И даже если не транслировать российские новости – молдаване все равно узнают, что МРОТ в России с 1 мая будет приравнен к прожиточному минимуму. А потом они смогут сравнить, скажем, соотношений пенсий и прожиточного минимума в Молдове. Инфляция в нашей стране составила в 2017 году 7,3 процента. А на сколько повысили пенсии?

Плахотнюк со своими провинциальными санкциями не может повлиять даже на взаимоотношения россиян и молдаван, вызвав у них взаимную неприязнь. Сколько недружественных шагов было сделано в 2017 году по отношению к России по принципу: «Ай, моська! Знать она сильна, что лает на слона!». Не пустили в Кишинев Дмитрия Рогозина – вице-премьера РФ, куратора ВПК, спецпредставителя президента России по Приднестровью, сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии. Потом не пустили еще многих других. И что? Все понимают, что это делается где-то в параллельных мирах руками людей, которых никто не уважает, и отражается только в отчетах для ЕС и США. К реальной жизни реальных людей все эти манипуляции не имеют никакого отношения.

Можно ли вообще вызвать ненависть из телевизора? Российские социологи из «Левада-центр» опубликовали результаты ежегодного опроса, посвященного врагам России. И выяснилось, что лишь 66 процентов людей считают, что у России есть враги, из них 10 процентов полагают, что эти враги – такие страны, как Молдова и Грузия. То есть на нашу страну приходится мизер. То есть россияне вообще не заметили усилий Плахотнюка и Канду. Вы думаете, заметили американцы?

Интересно, что россияне в большинстве своем, судя по опросу, даже американцев и украинцев не считают врагами. «Несмотря на регулярные откровенно враждебные заявления со стороны американских чиновников, несмотря на расширение НАТО, переброску ядерных бомбардировщиков в Европу, направленную против России систему ПРО, а также детальное освещение этих действий в российских СМИ, включая телевидение, большинство жителей нашей страны отказываются считать США врагом», - комментирует российский портал «Взгляд».

Можно ли заставить молдаван считать врагами россиян, когда самым авторитетным политиком для жителей нашей страны является Владимир Путин? А вот рейтинги Плахотнюка и Канду находятся за пределами социологической погрешности. И сколько бы лидеры ДПМ ни рассказывали о «коварных замыслах России», якобы потоком льющихся из телевизора, – результата не будет. А вот что касается российских новостей – их недостатка молдаване не ощутят. Потому что организовать у нас информационную блокаду, как в Северной Корее, Плахотнюку и Канду не по силам – нос не дорос.

Олег ВОЛКОВ