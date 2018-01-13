Запутанные связи между членами правительства Филипа!

Согласно данным анализа, проведенного порталом ТРИБУНА, сейчас члены кабинета министров Павла Филипа являются коллегами, но большинство из них раннее находились в отношениях начальник-подчиненный.

Павел Филип является премьер-министром Республики Молдова с 20 января 2016 года. С 14 января 2011 года по 20 января 2016 года он был министром информационных технологий и связи, а его руководителями были бывшие премьер-министры Юрий Лянкэ и Кирилл Габурич, которые сейчас находятся в подчинении у главы правительства, являясь вице-премьером по европейской интеграции и министром экономики и инфраструктуры, соответственно.

Также, в составе правительства Филат II (14.01.2011-30.05.2013) Павел Филип и Юрий Лянкэ были коллегами: первый был министром информационных технологий и связи, а второй – первым вице-премьером и министром иностранных дел и европейской интеграции.

Кирилл Габурич был премьер-министром Республики Молдова с 18 февраля по 22 июня 2015 года, а в это время Павел Филип по-прежнему был министром информационных технологий и связи.

В составе правительства Филат I (25.09.2009 – 27.12.2010) Юрий Лянкэ и Александр Тэнасе были коллегами. Лянкэ был первым вице-премьером и министром иностранных дел и европейской интеграции, а Тэнасе был министром юстиции.

Сейчас министр внутренних дел Александр Жиздан является коллегой вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, но в 2013 году она была его подчиненной, потому что он тогда был начальником Главного управления международных отношений и европейской интеграции МВД. Вместе с тем, нынешний министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски был заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции в 2014-2016 гг., в том числе в составе правительств Лянкэ, Габурич и Филип.

Нынешний министр обороны Еуджен Стурза в 2013-2015 гг. был главой кабинета премьер-министра и подчиненным Юрия Лянкэ.

В новом составе правительства министр образования, культуры и исследований Моника Бабук является коллегой с ее бывшими начальниками: бывшими премьер-министрами Габуричем и Лянкэ.

Андриана Кептине