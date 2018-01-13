Расходы по обслуживанию госдолга оцениваются в 2018 году в 1,819 млрд. леев

В этом году объём расходов, связанных с обслуживанием государственного долга, оценивается в 1 миллиард 819,5 миллиона леев, что означает сокращение на 170,8 миллиона леев по сравнению с утверждёнными (уточнёнными) расходами в 2017 году, передаёт IPN.

Расходы на обслуживание внешнего государственного долга в 2018 году оцениваются в 400,7 миллиона ​​леев (около 22,7 миллиона ​​долларов США), что означает сокращение почти на один миллион долларов. По данным Министерства финансов, это сокращение обусловлено прогнозируемым укреплением национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

Расходы на обслуживание внутреннего государственного долга оцениваются в 1 миллиард 418,8 миллиона леев, в том числе государственных ценных бумаг (ГЦБ), выпущенных на первичном рынке – 659,9 миллиона леев, конвертированных ГЦБ – 144,4 миллиона леев, ГЦБ, выпущенных для исполнения платёжных обязательств, вытекающих из государственных гарантий – 617,5 миллиона леев.

Согласно данным, представленным в ходе рассмотрения и принятия в парламенте закона о Государственном бюджете на 2018 год (ноябрь 2017 года), сальдо государственного долга на конец 2017 года оценивалось в 57,363 миллиарда леев, из которых 58% представляли собой внешний государственный долг (что означает рост на 6,577 миллиарда леев относительно сальдо, зафиксированного на 31 декабря 2016 года).

Удельный вес государственного долга в ВВП на конец 2017 года оценивался в 38,6%, что на 0,9 процентных пункта выше, чем в конце 2016 года.