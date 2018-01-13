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Политика
Юрие Моркотыло: МВД – корабль без курса, треть его бюджета идет на пенсии, информация закрыта
13.01.2018

Марина ТИМОТИНА

Более 47 миллионов евро выделило правительство Павла Филипа на реформу полиции, рассказал министр внутренних дел Александр Жиздан в одной из телепередач в конце прошлого года. «Деньги пойдут на реформу, стратегическое реформирование полиции», - добавил министр, подчеркнув, что молдавская полиция хорошо оснащена и даже ожидается открытие ДНК-лаборатории.

Реформа министерства внутренних дел, начатая в 2010 году, не привела к желаемым результатам, убежден экономист аналитического центра Expert-Grup Юрие Моркотыло, автор исследования на тему: «Бюджетные расходы для полиции». «Реформу проводили люди в погонах, - говорит он. - На первый план вышли практические цели, которые не смогли воедино связать разработанные действия и результаты, которые в целом изменили бы криминогенную ситуацию. Никто не смог спрогнозировать последствия реформ».

В рамках реформы возникли закон о полиции, стратегии развития полиции и внутренней безопасности. Перегруппировали отделы, сняли статус служащего с сотрудников МВД. Те стали массово увольняться. На смену им пришли выпускники вузов в ранге служащих, стали разрабатывать политики в области системы безопасности и общественного правопорядка, руководить людьми в погонах. Полицию отделили от министерства. Но фактически карабинеры продолжают работать на базе закона 1991 года, есть проблема по количеству рядового состава и офицеров. В 2015 году группа американских экспертов проанализировала ход реформ и выявила многочисленные нерешенные проблемы. Лишь в 2017 году приказом министра была принята стратегия реформы карабинеров.

Как показало исследование «Expert-Grup», в 2000-2015 годах расходы госбюджета на полицию в номинальном выражении выросли в десять раз - с 155,1 миллиона до 1,5 миллиарда лей, а в реальном выражении – всего втрое. И это – красноречивое свидетельство уровня инфляции в 7-10 процентов. Доля расходов на полицию от валового внутреннего продукта составляет 1,2 –1,4 процента, что сопоставимо с показателями стран Центральной и Восточной Европы. Причем даже в период экономического кризиса, когда урезались расходы на другие отрасли, инвестиции в МВД росли.

При сравнении расходов на полицию учитывалось количество сотрудников. По словам экономиста, эти данные взяты из отчетов международных структур, на сайте МВД их нет. В 2004–2014 годах в Молдове количество полицейских в расчёте на 100 тысяч жителей было примерно равно среднему значению в странах региона. В Молдове на 100 тысяч жителей - 369 полицейских, а средний показатель для стран Центральной и Восточной Европы - 335.

Юрие Моркотыло отмечает, что увеличение расходов на полицию за последнее десятилетие привело к определённому улучшению криминогенной ситуации, но не по всем категориям преступлений. До реформы полицейским было выгодно не регистрировать все преступления: зарплата была привязана к количеству открытых дел. В результате  рост по нетяжким преступлениям с 2010 года - более чем втрое. Для анализа взяли число умышленных убийств, которое не привязывалось к другим показателям. Результат дал положительную динамику: число  убийств сократилось с 11,3 случая на 100 тысяч жителей в 2006 году до 6,5 в 2016 году. Но это больше, чем в Западной Европе: там – 1-2, хотя такие же расходы на полицию и столько же полицейских на сто тысяч жителей.

По словам эксперта, в стратегии развития полиции  присутствуют ложные «благополучные» данные. Документ опирается на тот факт, что  уровень криминогенности в Молдове сопоставим с таким показателем в Восточной Европе. Значит, если исходить из этого, ничего менять не надо, и реформа не нужна?! Но с 2010 года криминогенная обстановка  в Молдове ухудшается. Если бы реформа была доведена до конца, то даже с меньшими инвестициями она дала бы более эффективные результаты, считает эксперт.

О бюджете МВД. 50 процентов расходов - зарплата и социальные выплаты. Около трети бюджета идет на пенсии. МВД - самое большое министерство. Генеральный инспекторат полиции насчитывает около 10 тысяч человек, в целом в министерстве 18 тысяч сотрудников включая карабинеров. «Сотрудники национального инспектората патрулирования получают ежемесячно 5-7 тысяч лей, с дополнительными выплатами это 10-17 тысяч лей. В европейских странах зарплата полицейского-новичка - 1000 евро. Мы также приближаемся к такой зарплате», - отметил министр Александр Жиздан в интервью порталу Bizlaw.md. Для сравнения: средняя зарплата работников образования - 4 565,9 лея, здравоохранения и социальной помощи – 5 517,3 лея.

С 2017 года патрульные получают 25 процентов к зарплате от выписанных штрафов. Ранее правительство инициировало изменения в Кодекс об административных нарушениях, по которым размер штрафов был увеличен в 2,5 раза, а штрафы за нарушение ПДД стали самыми высокими в Европе.

С 2014 года МВД получила несколько грантов от международных партнеров, которые пошли на приобретение техники, экипировки. В 2017 году Молдова должна была получить бюджетную помощь виде грантов по 10 проектам. Шесть заморозили, четыре, которые частично получены, - для полиции.

По словам министра, для полицейских создается привлекательный социальный пакет - служебные квартиры, здравоохранение, образование. Будет построено несколько сот служебных квартир на улице Тестимициану, выделено 7,5 гектара земли.

Чем же занимается полиция, которая имеет столько льгот и привилегий?

Вице-председатель «Нашей партии» Николай Ципович рассказал, на что расходуются средства МВД: «В то время, как НП и другие оппозиционные партии проводили акции протеста, министр Жиздан, заместитель руководителя НИП Кавкалюк и их подчиненные выезжали в Дрокию, Дондюшаны  и другие города, где платили автобусным паркам и маршруточникам немалые деньги, чтобы они не привозили сторонников оппозиции в Кишинев на митинги. Они тратят огромные деньги на командировки: вспомним командировку Кавкалюка вместе с другими офицерами МВД и прокурорами в Лондон, где они встречались с «черным банкиром» Германом Горбунцовым для того, чтобы он дал показания против Ренато Усатого. До сих пор непонятно, за чей счет летали в Великобританию?».

«Деполитизация полиции была одной из целей реформы, - указывает Юрий Моркотыло. - Если эти факты имеют место, то можно лишь говорить о том, что деполитизация не произошла, а МВД продолжает быть органом внутренней политической борьбы».

С 2015 года, когда международные эксперты выработали рекомендации, прошло три года, но многое осталось на бумаге. Социологический опрос «Vox Populi» на тему «2017 год в видении граждан Республики Молдова», проведенный в ноябре-декабре ассоциацией социологов и демографов, показал, что только 2,6 процента полностью и 30,1 – частично доверяют полиции. «Столько же процентов населения доверяло полиции в странах Восточной Европы в 2000-х, - отметил Моркотыло. - Сейчас у них ситуация изменилась, процент доверия вырос до 60. Произошло это в результате обдуманной реформы, отделения полиции от политики, а главное - потому, что за правами граждан в этих странах следит дубинка Евросоюза».

А вот МВД Молдовы можно сравнить с кораблем, который движется без курса, по инерции, говорит аналитик:  «Необходимо провести причинно-следственный анализ, искоренить ложные «благополучные» данные. Открыть гражданам доступ к информации о деятельности МВД, о расходовании бюджета. Счетная палата не обнародует отчеты о проверке МВД, ссылаясь на гостайну. В то же время счетные палаты большинства европейских стран, да в той же Великобритании, публикуют в открытом доступе сведения о деятельности МВД, в частности, о расходах бюджета и о проблемах».


 
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