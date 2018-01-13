Юрие Моркотыло: МВД – корабль без курса, треть его бюджета идет на пенсии, информация закрыта

Марина ТИМОТИНА

Более 47 миллионов евро выделило правительство Павла Филипа на реформу полиции, рассказал министр внутренних дел Александр Жиздан в одной из телепередач в конце прошлого года. «Деньги пойдут на реформу, стратегическое реформирование полиции», - добавил министр, подчеркнув, что молдавская полиция хорошо оснащена и даже ожидается открытие ДНК-лаборатории.

Реформа министерства внутренних дел, начатая в 2010 году, не привела к желаемым результатам, убежден экономист аналитического центра Expert-Grup Юрие Моркотыло, автор исследования на тему: «Бюджетные расходы для полиции». «Реформу проводили люди в погонах, - говорит он. - На первый план вышли практические цели, которые не смогли воедино связать разработанные действия и результаты, которые в целом изменили бы криминогенную ситуацию. Никто не смог спрогнозировать последствия реформ».

В рамках реформы возникли закон о полиции, стратегии развития полиции и внутренней безопасности. Перегруппировали отделы, сняли статус служащего с сотрудников МВД. Те стали массово увольняться. На смену им пришли выпускники вузов в ранге служащих, стали разрабатывать политики в области системы безопасности и общественного правопорядка, руководить людьми в погонах. Полицию отделили от министерства. Но фактически карабинеры продолжают работать на базе закона 1991 года, есть проблема по количеству рядового состава и офицеров. В 2015 году группа американских экспертов проанализировала ход реформ и выявила многочисленные нерешенные проблемы. Лишь в 2017 году приказом министра была принята стратегия реформы карабинеров.

Как показало исследование «Expert-Grup», в 2000-2015 годах расходы госбюджета на полицию в номинальном выражении выросли в десять раз - с 155,1 миллиона до 1,5 миллиарда лей, а в реальном выражении – всего втрое. И это – красноречивое свидетельство уровня инфляции в 7-10 процентов. Доля расходов на полицию от валового внутреннего продукта составляет 1,2 –1,4 процента, что сопоставимо с показателями стран Центральной и Восточной Европы. Причем даже в период экономического кризиса, когда урезались расходы на другие отрасли, инвестиции в МВД росли.

При сравнении расходов на полицию учитывалось количество сотрудников. По словам экономиста, эти данные взяты из отчетов международных структур, на сайте МВД их нет. В 2004–2014 годах в Молдове количество полицейских в расчёте на 100 тысяч жителей было примерно равно среднему значению в странах региона. В Молдове на 100 тысяч жителей - 369 полицейских, а средний показатель для стран Центральной и Восточной Европы - 335.

Юрие Моркотыло отмечает, что увеличение расходов на полицию за последнее десятилетие привело к определённому улучшению криминогенной ситуации, но не по всем категориям преступлений. До реформы полицейским было выгодно не регистрировать все преступления: зарплата была привязана к количеству открытых дел. В результате рост по нетяжким преступлениям с 2010 года - более чем втрое. Для анализа взяли число умышленных убийств, которое не привязывалось к другим показателям. Результат дал положительную динамику: число убийств сократилось с 11,3 случая на 100 тысяч жителей в 2006 году до 6,5 в 2016 году. Но это больше, чем в Западной Европе: там – 1-2, хотя такие же расходы на полицию и столько же полицейских на сто тысяч жителей.

По словам эксперта, в стратегии развития полиции присутствуют ложные «благополучные» данные. Документ опирается на тот факт, что уровень криминогенности в Молдове сопоставим с таким показателем в Восточной Европе. Значит, если исходить из этого, ничего менять не надо, и реформа не нужна?! Но с 2010 года криминогенная обстановка в Молдове ухудшается. Если бы реформа была доведена до конца, то даже с меньшими инвестициями она дала бы более эффективные результаты, считает эксперт.

О бюджете МВД. 50 процентов расходов - зарплата и социальные выплаты. Около трети бюджета идет на пенсии. МВД - самое большое министерство. Генеральный инспекторат полиции насчитывает около 10 тысяч человек, в целом в министерстве 18 тысяч сотрудников включая карабинеров. «Сотрудники национального инспектората патрулирования получают ежемесячно 5-7 тысяч лей, с дополнительными выплатами это 10-17 тысяч лей. В европейских странах зарплата полицейского-новичка - 1000 евро. Мы также приближаемся к такой зарплате», - отметил министр Александр Жиздан в интервью порталу Bizlaw.md. Для сравнения: средняя зарплата работников образования - 4 565,9 лея, здравоохранения и социальной помощи – 5 517,3 лея.

С 2017 года патрульные получают 25 процентов к зарплате от выписанных штрафов. Ранее правительство инициировало изменения в Кодекс об административных нарушениях, по которым размер штрафов был увеличен в 2,5 раза, а штрафы за нарушение ПДД стали самыми высокими в Европе.

С 2014 года МВД получила несколько грантов от международных партнеров, которые пошли на приобретение техники, экипировки. В 2017 году Молдова должна была получить бюджетную помощь виде грантов по 10 проектам. Шесть заморозили, четыре, которые частично получены, - для полиции.

По словам министра, для полицейских создается привлекательный социальный пакет - служебные квартиры, здравоохранение, образование. Будет построено несколько сот служебных квартир на улице Тестимициану, выделено 7,5 гектара земли.

Чем же занимается полиция, которая имеет столько льгот и привилегий?

Вице-председатель «Нашей партии» Николай Ципович рассказал, на что расходуются средства МВД: «В то время, как НП и другие оппозиционные партии проводили акции протеста, министр Жиздан, заместитель руководителя НИП Кавкалюк и их подчиненные выезжали в Дрокию, Дондюшаны и другие города, где платили автобусным паркам и маршруточникам немалые деньги, чтобы они не привозили сторонников оппозиции в Кишинев на митинги. Они тратят огромные деньги на командировки: вспомним командировку Кавкалюка вместе с другими офицерами МВД и прокурорами в Лондон, где они встречались с «черным банкиром» Германом Горбунцовым для того, чтобы он дал показания против Ренато Усатого. До сих пор непонятно, за чей счет летали в Великобританию?».

«Деполитизация полиции была одной из целей реформы, - указывает Юрий Моркотыло. - Если эти факты имеют место, то можно лишь говорить о том, что деполитизация не произошла, а МВД продолжает быть органом внутренней политической борьбы».

С 2015 года, когда международные эксперты выработали рекомендации, прошло три года, но многое осталось на бумаге. Социологический опрос «Vox Populi» на тему «2017 год в видении граждан Республики Молдова», проведенный в ноябре-декабре ассоциацией социологов и демографов, показал, что только 2,6 процента полностью и 30,1 – частично доверяют полиции. «Столько же процентов населения доверяло полиции в странах Восточной Европы в 2000-х, - отметил Моркотыло. - Сейчас у них ситуация изменилась, процент доверия вырос до 60. Произошло это в результате обдуманной реформы, отделения полиции от политики, а главное - потому, что за правами граждан в этих странах следит дубинка Евросоюза».

А вот МВД Молдовы можно сравнить с кораблем, который движется без курса, по инерции, говорит аналитик: «Необходимо провести причинно-следственный анализ, искоренить ложные «благополучные» данные. Открыть гражданам доступ к информации о деятельности МВД, о расходовании бюджета. Счетная палата не обнародует отчеты о проверке МВД, ссылаясь на гостайну. В то же время счетные палаты большинства европейских стран, да в той же Великобритании, публикуют в открытом доступе сведения о деятельности МВД, в частности, о расходах бюджета и о проблемах».