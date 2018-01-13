Легендарный футболист и знаменитый тренер, выигравший Кубок УЕФА, возглавил сборную Молдовы

Фамилию нового наставника национальной команды объявило руководство Молдавской федерации футбола.

Бывший второй тренер донецкого «Шахтера» и питерского «Зенита» Александр Спиридон назначен новым главным тренером сборной Молдовы по футболу. 57-летний специалист заявил, что наша сборная будет играть во вкусный футбол.

- Играть в сборной страны будут те, кто будет лучше в день матча, не важен будет ни возраст, ни опыт, - рассказал Александр Спиридон о своей футбольной концепции. - Выступать будут только лучшие. У игроков не должно быть страха ни перед одним соперником. Хочу, чтобы наша команда играла во вкусный футбол, тогда люди будут приходить на матчи.

Новый наставник сборной признался, что пока он не знаком с большинством молдавских футболистов. Но уже завтра, 13 января, Спиридон намерен начать работу. Он также назвал двоих своих помощников.

- В тренерский штаб точно войдет Андрей Мартин. Серджиу Ботнораш будет работать с игроками. Еще предстоит выбрать тренера по физической подготовке, а также одного ассистента, - сказал главный тренер.

Александр Спиридон родился в городе Единец. Играл на позиции полузащитника в командах «Нистру», «ЦСКА» (Киев), «Заря» (Ворошиловград), «Заря» (Бельцы), «Зимбру» и «Тилигул».

Он стал автором первого гола в истории сборной Молдовы. В 1991 году на Республиканском стадионе Спиридон забил мяч в ворота сборной Грузии. За национальную команду он сыграл 16 матчей. В 1992 году был назван лучшим футболистом Молдовы.

В 1994 году Александр Спиридон стал главным тренером «Зимбру», затем работал с клубами «Тилигул» и «Униспорт». Параллельно с 1994 по 2000 год работал в тренерском штабе сборной Молдовы, после чего возглавил «молодежку», но летом следующего года Спиридон вернулся в главную команду страны, которую тренировал до конца года.

Летом 2004 года Мирча Луческу пригласил Спиридона стать его ассистентом в донецком «Шахтере», где помимо тренерских обязанностей также выполнял роль переводчика. Он восемь раз выигрывал чемпионат Украины, а в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА. В сезоне 2016/17 Александр Спиридон входил в тренерский штаб Луческу в «Зените».

Сборная Молдовы в ближайшее время проведет два товарищеских матча в турецкой Анталье - с командами Южной Кореи (27 января) и Азербайджана (30 января)