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Политика
Арманд Гошу: Лучшее, что может сделать эта власть, – организовать досрочные выборы
13.01.2018

«Для будущего Республики Молдова лучшее, что может сделать нынешняя власть, это организовать досрочные выборы и покинуть управление страной», — считает историк и политический аналитик из Бухареста Арманд Гошу.

«Конечно, некоторые могут пойти в тюрьму, другие могут сбежать в Швейцарию, но чем быстрее они исчезнут, тем лучше для будущего Республики Молдова, - заявил Гошу в интервью «Europa Liberă». - Они настолько неубедительны, что любое их действие… Пусть Конституция содержит лишь один пункт о евроинтеграции Молдовы, им все равно никто не поверит, даже в Бухаресте. В серьезных европейских канцеляриях их никто не будет воспринимать всерьез. Все решится в ходе выборов. Только после выборов будут приниматься какие-то решения… в конце следующего года.  И этим решениям не смогут помешать ни хитрые сценарии, ни деньги – это не пройдет! Все настолько плохо, что никто больше не верит представителям этой власти»,


 
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