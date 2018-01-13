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ЦИК отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума
13.01.2018

Инициативной группе по организации референдума об отмене смешанной избирательной системы отказали в регистрации. ЦИК обнаружил нарушения процедуры и ошибки в списках.

"Участники учредительного собрания допустили нарушения, также было неверно указано число голосов. Текст законопроекта, принятый учредительным собранием, не соответствует тексту, который представили нам", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.

Также в ЦИКе напомнили о рекомендациях международных структур, в частности Венецианской комиссии - о том, что избирательную систему нельзя менять меньше, чем за год до выборов. Кроме того, инициативная группа так и не предложила альтернативу смешанной системе.

"Мы не предлагаем новую систему, мы хотим вернуться к прежней, пропорциональной, на основании которой был избран нынешний парламент", - отметил глава исполнительного бюро инициативной группы Штефан Глигор.

На организации референдума настаивал ряд неправительственных организаций, разделяющих позицию ПКРМ, формирования "Наша партия" и "Платформы DA". Представители оппозиции пытались устроить скандал в Центризбиркоме.

По предварительным подсчетам, референдум об отмене смешанной избирательной системы, стоил бы бюджету 60 миллионов леев. Между тем, по данным соцопроса института ИМАС, 45% жителей страны выступали против организации плебисцита.


 
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