На две свадьбы в Молдове приходится один развод

По данным ЗАГСа, в прошлом году создали семьи около 20 тысяч пар, а вот 9 тысяч - напротив - разорвали отношения.

Среди причин бывшие супруги обычно указывают измену или недостаток общения. Однако встречаются и более незначительные мотивы, передает canal3.md.

"Мужчины утверждают, что их жёны - плохие хозяйки либо женщины сообщают, что уже состоят в других отношениях. При этом жены обычно объясняют, что мужчины не проявляли мужественность за время семейной жизни", заявила замдиректора Службы гражданского состояния, Диана Таку.

Иногда семейную идиллию влюбленных разрушают их же родственники.

"Некоторые не могут договориться о деньгах и не смогли поладить с родителями прямо на свадьбе, на церемонии", отметила замдиректора Службы гражданского состояния, Диана Таку.

"От разрыва страдают оба партнёра, но больше всего - мужчины. Женщины решают отказаться от отношений только когда испробовали все шансы спасти их, проверяют все сомнения и только тогда уходят", уточнила психолог, Ирина Новак.

Самый сложный этап для супругов - раздел имущества, и, чтобы свести конфликты к минумуму, юристы призывают, обо всем договариваться заранее - через брачные контракты. Услуги нотариуса в таком случае обойдутся примерно в тысячу леев.

"Такие контракты чаще всего заключают состоятельные люди. Я считаю, что это полезная практика. Говорят, что браки заключаются на небесах, а развод - на земле из-за грехов. Поэтому лучше всё это предусмотреть и предотвратить", сказал адвокат, Виталий Иордаке.

По статистике, любовь в молдавских домах живет шесть лет. Средний возраст вступающих в брак мужчин - 28 лет, а женщин - 26. На развод они обычно решаются в возрасте 32 и 30 лет, соответственно.