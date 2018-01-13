Андроник: Все, кто участвовал в моем уничтожении, сейчас занимают почетные посты

Сегодняшним героем рубрики «Чиновники: вчера и сегодня» является Николай Андроник, бывший депутат 1990-1998 годов, подписавший Декларацию независимости, бывший заместитель премьер-министра правительства Ион Стурза, бывший лидер Республиканской народной партии, отмечает Noi.md.

Бывший чиновник с удовольствием и ностальгией говорит о годах, посвященных государственной службе, и заявляет, что он гордится своими успехами. «Последней моей публичной должностью была должность первого заместителя премьер-министра в правительстве Стурзы, сильном правительстве с коллективным руководством, члены которого не вставали, когда заходил премьер-министр, но взаимное уважение было намного больше, потому что все выполняли свою работу и премьер-министр не вмешивался, как он хотел», – говорит Андроник.

Было несколько попыток выйти на политическую арену, но, по словам Николая Андроника, после успехов на местных выборах он стал жертвой беспрецедентного политического давления.

«Мы получили около 45 мандатов примаров, а затем на меня завели три уголовных дела, разбирательство по которым длилось около 600 дней. По одному из них меня осудили на шесть лет, но я был оправдан Апелляционной палатой. И тогда начали уходить друзья, такой сценарий повторяется, как под копирку, и сегодня. Мы подошли к парламентским выборам с человеческими и финансовыми потерями, и тогда решили, что нужно отойти в сторону от этой толпы партий», – вспоминает Андроник.

Бывший политик утверждает, что у него были и друзья, и кумовья среди партийных лидеров того времени, периода, но, к его удивлению, все «старались избавиться от тех, кто что-то о них знал». «Они отобрали людей, которые поклонялись им, а конец известен: бывшие лидеры, с которыми весь народ связывал надежды, сидят в тюрьмах на "заслуженном" отдыхе».

Николай Андроник считает, что он прошел через те же «испытания огнем», что и сегодняшняя оппозиция. «Я думаю, что у нас был так называемый фальстарт, я плохо рассчитал свои силы. Все те, кто участвовал в уничтожении как моем, так и партии, сегодня занимают почетные должности в СИБ, в Конституционном суде, обо всем они позаботились».

Бывший чиновник убежден, что многие из тех, кто сегодня находятся в политике, попали туда случайно: хорошо говорят на публике, но у них нет способностей для того, чтобы управлять страной. В отличие от сегодняшних политиков, прошлый политический класс был более наивным, у него были некоторые идеалы, он руководствовался определенными принципами, утверждает Андроник.

«А тогда были предатели и "продавцы", но не так открыто, все пытались это скрыть. Теперь все на виду, никого ничего не волнует. Я не знаю, что случилось с нашей моралью. Все говорят о борьбе с коррупцией, но никто не борется. В обществе полная апатия», – заключил Николай Андроник.