Декриминализация бизнеса: за и против

О либерализации условий для бизнеса в Молдове говорят давно, однако до последнего времени случаи задержаний за совершение нарушений в экономической сфере, обысков, изъятия компьютерной техники и документов, которые сказываются на деятельности всего предприятия, были частым явлением.

Возможно, теперь власти смягчат политику по отношению к бизнесу, создав более благоприятные условия для инвестиций и развития частного сектора. Минюст подготовил предложения по декриминализации экономических рисков, которые содержит поправки в ряд статей о преступлениях в сфере предпринимательства.

Законодательный пакет о снижении давления на бизнес получил положительную оценку деловых кругов Молдовы и подвергся критике со стороны ряда НПО, утверждающих, что его принятие подорвет борьбу с коррупцией и снизит доверие граждан к власти.

В чём заключается инициатива минюста

Старт обсуждению реформы системы наказаний был дан в сентябре на заседании экономического совета при премьер-министре. Вскоре министерство юстиции представило проект поправок в законодательство, целью которых было создание благоприятного бизнес-климата в стране, снижение числа ограничений и рисков для предпринимательства. Авторы законопроекта планируют свести к минимуму возможности давления на предприятия через механизм уголовного преследования и заявляют о намерении декриминализировать бизнес.

«Те, кто изначально действовал со злым умыслом, не смогут уйти от ответственности. Инициатива призвана поддержать добросовестных бизнесменов, которые не нарушают закон, а действуют в правовых рамках и допускают ошибки непреднамеренно», - отмечает экс-министр юстиции Владимир Чеботарь.

Проект закона, в частности, предполагает изменение полномочий контролирующих структур. Они станут констатировать нарушение, а компетенция правоохранительных органов будет касаться возмещения ущерба и предупреждения противоправных деяний. Виновных в таких действиях не будут лишать свободы, в то же время они должны будут возместить нанесенный ущерб. Риск тюремного заключения для предпринимателей сохраняется в случае, когда совершается рецидив или ставится под угрозу общественная безопасность.

Вице-председатель ДПМ, депутат Сергей Сырбу сообщил во время брифинга для прессы, что Демократическая партия выступает за принятие законопроекта. По его словам, демократы окажут политическую поддержку законодательной инициативе министерства юстиции, «целью которой является освобождение деловой среды от давления со стороны органов правопорядка». Депутат отметил, что законопроект был разработан в результате обращений иностранных инвесторов и отечественных предпринимателей.

Разработчики поправок ссылаются на заявления представителей деловых кругов о том, что уголовное наказание за экономические преступления затрагивает слишком широкий спектр действий. Предприниматели считают необходимым более чётко разграничить преступления и нарушения в сфере экономики, поскольку последние не должны иметь уголовных последствий. В этих случаях наказание должно быть финансовым, с возмещением причиненного ущерба со стороны нарушителей. Предприниматели также выражали недовольство положениями законодательства, которые позволяют приостановить экономическую деятельность компании, задержать бизнесмена и поместить его под предварительный арест в связи с такого рода нарушениями. При этом, по их словам, риск привлечения к уголовной ответственности предоставляет правоохранительным органам рычаги для злоупотреблений и содержит коррупционную составляющую.

Реакция бизнеса и партнёров по развитию

В декабре прошли общественные консультации по законопроекту, организованные министерством юстиции. Ассоциация иностранных инвесторов (АИИ) приветствовала эту инициативу, считая, что она приведет к улучшению инвестиционного климата. АИИ настоятельно призвала представителей других деловых структур и предпринимательских кругов четко обозначить свою позицию, а правительство, парламент и президента – поддержать законодательную инициативу.

Ассоциация иностранных инвесторов выступила с открытым письмом, в котором отметила, что против соответствующего законопроекта - лишь те, кто не имеет представления о частном предпринимательстве, а критика со стороны оппозиции продиктована политическими целями. Раньше о подобном предложении бизнес мог только мечтать. Противников этой инициативы назвали мазохистами, получающими удовольствие от обысков.

Как отмечают в АИИ, предыдущие реформы не в полной мере охватывали важные аспекты государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность, связанные с работой правоохранительных органов, в частности, Управления по расследованию экономических преступлений при МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). По словам представителей ассоциации, правоохранители обладают рядом полномочий, которые могут привести к прекращению предпринимательской деятельности, увольнению работников. Речь идёт об изъятии товаров, документов, информационных систем, задержании, инициировании предварительного ареста. Чрезмерное применение таких мер, по мнению АИИ, может нанести серьезный ущерб предпринимателю и в конечном итоге привести к ухудшению инвестиционного климата в стране.

Представители Всемирного банка, в свою очередь, выступили с заявлениями, смысл которых сводится к тому, что декриминализация экономических нарушений благоприятна для развития бизнеса. Так, глава проекта «Реформа инвестиционного климата» Всемирного банка Лили Бегиашвили отмечает, что в целом такие инициативы создают оптимальные условия для инвесторов и поэтому поддерживаются партнерами по развитию.

На очередном раунде общественных дебатов бизнесмен Кэлин Виеру заявил, что законопроект о декриминализации бизнеса необходим для снижения давления со стороны контролирующих органов. «Должны быть одно-два учреждения европейского уровня, где трудятся сотрудники, обладающие нужными навыками и знаниями. Чтобы с нами не обращались, как с мошенниками или преступниками», - отмечает Виеру.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты РМ Сергея Хари, ни для кого не секрет, что в Молдове на бизнес оказывается давление. «Инициатива пользуется поддержкой в предпринимательской среде, она снижает давление на экономических агентов, особенно на малые и средние предприятия», - считает Харя.

Положительно оценивает законопроект и председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений РМ Анета Засавицки. По ее мнению, эта инициатива избавит предприятия не только от многочисленных проверок, но и от страха попасть за решетку за незначительные провинности. Кроме того, изменения в законодательство позволят предпринимателям избежать злоупотреблений, когда их деятельность попадает в поле зрения органов уголовного преследования.

«Вся деятельность каждого бизнесмена основана на принятии рисков, - отмечает руководитель одного из предприятий, пожелавший остаться не названным. - Едва ли не 99% проверок выявляют нарушения, но это не говорит о том, что 99% предпринимателей изначально не законопослушны. Это лишь означает, что так сформулированы требования, что их практически либо невозможно выполнить, либо они настолько запутаны, что их трактовка может привести к тому, что человек, не желая, что-то нарушает. Нельзя ставить на одну доску преступления против личности и экономические нарушения. Гуманизация отношения к предпринимателям крайне необходима. Если бизнесмен где-то оступился, то на первом этапе проще применить такую меру как предупреждение, а не сразу его казнить».

О чем предупреждают НПО

В то же время 18 неправительственных организаций раскритиковали предложения минюста и потребовали отозвать законопроект. Они подписали публичное обращение к властям, в котором говорится, что эта инициатива освобождает от уголовной ответственности «хитрых парней» и подрывает борьбу с коррупцией. НПО утверждают, что среди поправок есть много положений, которые не могут иметь ничего общего с заявленными целями проекта. Напротив, они не обоснованы, подрывают борьбу с коррупцией и расследование ранее совершенных экономических мошенничеств.

К таковым новшествам, по мнению авторов обращения, относятся приостановление тюремного заключения, запрещение ареста лиц за преступления, наказуемые менее чем 5 годами лишения свободы, расширение компетенции антикоррупционной прокуратуры, увеличение количества уголовных дел в исключительной компетенции прокуроров. Отмечено, что существенно перекраиваются и полномочия органов исполнительной власти.НПО утверждают, что, хотя проект направлен на деловую среду, он изменяет компетенцию учреждений, отвечающих за расследование причин коррупции.

«Вопреки международным рекомендациям, мелкая коррупция, которая сейчас находится в ведении НЦБК, переходит в исключительную компетенцию прокуроров по борьбе с коррупцией. Это ещё больше увеличит объем работы прокуроров, что помешает борьбе с большой коррупцией. Проект никоим образом не оправдывает это изменение. Более того, оно противоречит концепции реформы прокуратуры, принятой в 2016 г. Это изменение не обсуждалось предварительно с прокурорами», - говорится в обращении НПО.

Эксперты Центра политик и реформ также обнародовали исследование, в котором сделан вывод, что декриминализация экономических преступлений ударит по борьбе с коррупцией. «Такой шаг властей в условиях трехлетней стагнации в деле о краже миллиарда выглядит, как минимум, подозрительно, и при утверждении подобного закона Молдова окажется среди стран, где борьба с коррупцией носит чисто декларативный характер, – Россия, Украина, Казахстан (там уже действует такой закон)», - отмечается в исследовании.

Эксперты полагают, что декриминализация неприемлема в условиях тотального недоверия граждан к власти, и наказание за экономические преступления необходимо ужесточать, а не смягчать. По их мнению, «власти должны сконцентрироваться на расследовании кражи миллиарда, не дать виновным уйти от наказания и вернуть деньги государству – это будет логичным ходом, который вернёт не только доверие жителей РМ, но и международных партнеров».

Однако по поводу резкой критики этого законопроекта со стороны НПО один из экспертов высказал мнение о том, что, безусловно, необходимо довести до логического конца дело о краже миллиарда. Однако непонятно, зачем связывать расследование дела о «миллиарде» с вопросом улучшения бизнес-среды в стране? Известно, что у определенных заграничных кругов, которые представляют многие «молдавские» НПО, есть планы создать в Молдове ситуацию, подобную румынской - когда власть в стране реально принадлежит не избранным народом политикам, а «центрам по борьбе с коррупцией», в руководстве которых находятся ставленники иностранных государств.

Например, в Румынии это привело к тому, что в настоящее время из-за мелких уголовных дел арестованы и посажены в тюрьму многие крупные бизнесмены, чей бизнес на глазах разрушается или уже разрушен. Вина этих людей заключается только в том, что они в разные периоды своей жизни финансировали не очень угодных некоторым иностранцам политиков. Вот и наши, так называемые, НПО с подачи своих иностранных спонсоров продвигают идею сохранения и усиления инструментов манипуляции предпринимателями. Только вряд ли это послужит развитию демократии, ради чего эти НПО, по заявлениям их лидеров, созданы и существуют. А о развитии национальной экономики с такими подходами (когда предприниматель - априори вор) и говорить нечего.

Позитивный индикатор для бизнеса

В обсуждении этого законопроекта принимал непосредственное участие адвокат Олег Макарь, чей стаж работы в области юриспруденции - более 22 лет, из которых несколько лет - в правоохранительных органах. Около 20 лет он занимается обслуживанием коммерческих предприятий - от мелких до крупных, с оборотом в сотни миллионов леев в год и хорошо знает их чаяния.

Собеседник в первую очередь подчеркнул сам факт того, что государство выступило с инициативой подобного проекта, детально и внимательно в лице руководителей государственных структур выслушало каждое конкретное предложение, - уже является очень большим положительным моментом и позитивным индикатором для бизнес-среды.

- Известно, что одна из главных проблем бизнеса, и в первую очередь владельцев малых и средних предприятий, - это страх перед проверяющими органами из-за возможного допущения ошибки, - говорит Олег Макарь. - Это связано с тем, что существует огромное количество различных регулирующих актов, разобраться в хитросплетении которых иногда не просто даже юристу с опытом. При этом малый и средний бизнес не всегда может себе позволить полноценное обслуживание у юриста или аудитора. Некоторые предприниматели останавливаются уже после того, как первый раз столкнулись с допущенной ошибкой. Необходимо отметить, что времена, когда бизнес думал о том, как не платить налоги, остались в начале 2000-х.

Уже давно бизнес готов и хочет платить налоги и соблюдать законы. Предприниматели хотят быть уверенными в действии правила "Заплатил налоги – спишь спокойно". Все хотят прозрачных, понятных и прогнозируемых регуляторных рамок. При этом никто не ставит вопрос об исключении ответственности, подавляющее большинство согласно с тем, что, если вдруг обнаружилась ошибка, тогда пересчитывается сумма, подлежащая к уплате плюс разумные штрафы, полное возмещение ущерба. Однако человеческий фактор в лице работника, который может допустить техническую ошибку, не может и не должен быть основанием для уголовной ответственности, лишения свободы руководителя, и, как правило, ликвидации бизнеса. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Государство имеет право и должно вводить нормы, в том числе санкционирующие нарушения, однако главный вопрос – в соразмерности последствий нарушения для общества в целом и в каждом конкретном случае с ответственностью за это. Эта соразмерность должна быть основана на принципе добросовестного партнёрства между государством и бизнесом. Данный принцип реализован во всех развитых государствах как одна из основ развития предпринимательства в целом. Незначительные нарушения, совершённые без прямого умысла, либо даже значительные, которые легко исправить и не имеют тяжких последствий, не должны приводить к санкциям, когда предприятие перестаёт существовать, а руководитель посажен в тюрьму.

И главная проблема здесь – кто же эти современные проверяющие? Ответ известен: это - люди с небольшой зарплатой, имеющие власть решать судьбы компаний с миллионными оборотами. Все ли из них могут избежать искушения? Практика показывает, что нет, свою лояльность проверяющие иногда продают предпринимателям за немалые деньги. В противном случае бизнесу создаются проблемы, которых можно легко избежать при наличии другого законодательства. Таким образом, именно существующее законодательство и поощряет коррупцию. Этим, насколько я понимаю, озабочено правительство, предложив соответствующие изменения.

Задача этого законопроекта - создать атмосферу партнёрства, когда бизнес, с одной стороны, прилагает максимум усилий, чтобы не допустить ошибок, а государство, со своей стороны, готово простить, если кто-то, без злого умысла, оступился. Как практикующий специалист не могу не остановиться на конкретных примерах. Допустим, ст. 241 УК «Незаконное занятие предпринимательской деятельностью» предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (перерегистрации) в уполномоченных на то органах, осуществление предпринимательской деятельности через секции, торговые точки и иные подразделения, не зарегистрированные в установленном законодательством порядке, без указания в документах фискального кода в случае, когда его использование предусмотрено законодательством. В данном случае ошибка работника в продлении авторизации на торговую точку или ненадлежащее оформление документов формально являются составом преступления. Но кому нанесен ущерб? Никому, а человек может «сесть»…

Другой пример - ст. 2454 УК «Нарушение положений о порядке заключения сделок с имуществом коммерческих обществ». Ненадлежащее оформление протокола, предоставляющего полномочия руководителю, также может быть основанием для возбуждения уголовного дела. Подобных примеров множество.

Необходимо отметить, что законопроект предусматривает освобождение от ответственности только при наличии в совокупности следующих элементов: такое нарушение имело место первый раз, виновное лицо полностью устранило все нарушения и возместило ущерб и уплатило соответствующие санкции, нарушение не связанно с применением лицом психического или физического воздействия, не был причинён ущерб здоровью или жизни, нет признаков, что нарушение совершено организованной преступной группой.

Также проект предполагает более справедливый механизм и возможность обжалования актов органов власти, позволяющие экономическому агенту реализовать своё право на защиту в суде.

Кроме того, одним из важнейших новшеств является порядок получения информации проверяющими органами. Конструкция новой нормы предусматривает запрет на совершение действий, которые приводят к остановке работы предприятия. Например, запрещено изъятие компьютеров, за исключением случая, когда нет возможности скопировать данные, однако в любом случае изъятие данных для копирования не может превышать трёх дней. Изъятие компьютеров и всей бухгалтерской учёности - одна из самых распространённых сложностей, которая способна полностью заблокировать деятельность предприятия, лишив невиновных людей работы. Сегодня сроки возврата на практике исчисляются месяцами. Проект исключает такую возможность и одновременно убирает коррупционную составляющую для недобросовестных чиновников.

В целом считаю, что принцип, применённый в проекте, возможно распространить более широко и на другие нормативные акты. Однако необходимый минимум в части привлечения к уголовной ответственности, реализованный в данном проекте, должен быть, как можно, быстрее внедрён в жизнь для практического применения. Он обеспечит более высокий уровень развития правоотношений в данной области, - полагает Олег Макарь.