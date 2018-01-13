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Общество
В последующую неделю в Молдове похолодает
13.01.2018

В последующие 7 дней Республика Молдова будет находиться под влиянием арктического циклона, который ознаменует существенное похолодание.

Так, утром и ночью с 11 по 16 января ожидаются морозы на большей части территории. Минимальная температура воздуха составит -7 градусов, а максимальная +3.

Холоднее всего будет 14 и 15 января, когда столбики термометров опустятся до -12 ночью. Несмотря на морозы, снега синоптики не обещают. Терпеть холод, однако, жителям Молдовы придется недолго. Начиная с 17 января, температура воздуха постепенно будет расти.


 
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