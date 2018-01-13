Женщины из Молдовы оказались самыми активными посетителями Pornhub в Европе

В 2017 году 28.6 миллиардов человек посетили ресурс Pornhub. Это означает, что в среднем на сайте был 81 миллион посетителей ежедневно. Такие данные содержатся в статистике, опубликованной порталом.

Еще один любопытный факт из статистики: за одну минуту сайт искали 50.000 раз, то есть 800 поисковых запросов в секунду. Третьим интересным фактом стоит отметить то, что самыми активными посетителями Pornhub в Европе — это женщины из Молдовы, пишет Diez.

Так, согласно ресурсу, у европейских женщин умеренный интерес к порнофильмам, а молдаванки оказались самыми заинтересованными женщинами из Европы в порно.

Среди других предпочтений молдаван, судя по инфорграфике, анальный секс.

Поиск, определивший 2017 год, — это порно для женщин, Рик и Морти, спинннер, HD, ASMR, хентай и чирлидер.