Есть ли предел делению госструктур на независимые части, контролируемые по принципу воровского закона?

В последнее время наблюдается болезненная тенденция придания некоторым госструктурам статуса независимых.

Начнем с Конституции.

Конституция не предусматривает независимый статус ни для парламента (который является высшим представительным органом народа и единственной законодательной властью государства), ни для президента (который является главой государства), ни для правительства и министерств (которые призваны обеспечивать проведение внутренней и внешней политики государства и осуществлять общее руководство публичным управлением).

Также не могут быть независимыми суд и прокуратура (притом что последняя и является самостоятельным публичным учреждением в системе судебной власти).

А вот кто действительно независим, так это Конституционный суд (который должен подчиняется только Конституции). А также Счетная палата, которая обладает организационной, функциональной, операционной и финансовой независимостью и при выполнении своих функций и полномочий не может направляться или контролироваться каким бы то ни было физическим или юридическим лицом.

Независимы от других публичных организаций:

- национальный центр по борьбе с коррупцией (он обязан подчиняться только закону),

- национальный орган по неподкупности,

- национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (является центральным публичным органом регулирования рынка услуг в области электронных коммуникаций и информационных технологий, независимо ни от кого, в том числе от правительства, хотя правительство назначает руководство),

- национальное агентство по регулирования в энергетике является центральным публичным органом регулирования и независимо по отношению к другим органам публичной власти или по отношению к другим субъектам публичного или частного права.

На подходе к еще более изощренной, своеобразной независимости и налоговая служба, которая хочет быть независима не только от вышестоящего министерства - минфина, от всяких там прокуратур и антикоррупционного центра, но также и от международных органов и структур. И со всеми этими бредовыми идеями независимости налоговой минфин и правительство согласились.

И только Служба информации и безопасности – вот странно! - контролируема (вроде как) парламентом, прокуратурой и судами в пределах своих полномочий. И эти пределы - известны.

Самая большая странность в том, что бюджеты всех перечисленных уже независимых структур утверждаются парламентом при утверждении госбюджета.

А национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий и национальное агентство по регулированию в энергетике, имея статус министерств (центральные публичные органы власти) самостоятельно утверждают себе штаты и бюджеты. Притом включают проценты от продаж предприятий, владеющих лицензиями, в размере до 0,3 процента. Другими словами – незаконное, не предусмотренное налоговым кодексом налогообложение, на иной законодательной основе.

Мы же уже привыкли к тому, что с отступлением от законов совершается беззаконие. Но не до такой же степени.

Понятно, когда речь идет о независимости страны – и совсем не понятно, когда говорят о независимости госструктур этой самой страны. Они должны быть единым механизмом работы системы власти независимой страны, но работы не на себя.

Скорее всего, мы сталкиваемся с некоторой своеобразной патологией власти, отклонениями от нормального процесса развития, имеющими разрушительные последствия. Фактически созданы независимые госструктуры, контролируемые принципу воровского закона.

В чем сходство?

По пунктам.

1. Соблюдение и поддержка «воровской идеи»

2. Вовлечение в свою среду новых людей предпочтительно молодежи

3. Установление власти воров в законе везде

4. Стремление никогда не давать показаний

5. Стремление никогда не признавать вину

6. Пополнение общего объема воровской дани, собираемой со всех

7. Выделение доли в общак

8. Нельзя поднять руку на вора в законе и тем более на старшего вора в законе – пахана.

В далеком 1988 году, когда каждая союзная республика, согласно ст.72 Конституции СССР, была теоретически вправе выйти из состава Союза, я осмелился подготовить служебную записку в Совмин МССР. Ее мой начальник не побоялся подписать. Суть была в том, что я предположил, что Молдова захочет выйти из состава СССР, и посчитал, во что обойдется ее дальнейшее независимое существование в первую очередь для экономики.

Были предложены всевозможные процедуры подготовки к независимости и ее обеспечения в дальнейшем, в том числе - в финансовом плане. Предлагались гарантии возврата в СССР, если самостоятельными по каким-либо причинам быть не получится.

Также был задан вопрос: если союзная республика вправе выйти из состава Союза, то будут ли иметь право выхода из республики другие желающие жить независимо - регионы и населенные пункты?

Через три дня меня вызвали, показали записку, резолюцию на ней и появившийся в правом верхнем углу штампики «совершенно секретно», «подшить в дело». Велели молчать и молить Бога, чтобы меня не посадили за вольнодумство и бредовые идеи.

Что случилось потом – все прекрасно знают.

Что творится сегодня с независимостью – я объяснил.

А вот что будет в дальнейшем с независимостью страны и отдельных госструктур? Поживем - увидим.

Думитру БАРБАЛАТ