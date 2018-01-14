Александр Рар: «США используют молдавский плацдарм для геополитической борьбы с Россией

Известный немецкий политолог, журналист-международник, писатель, член совета по внешней политике ФРГ Александр Рар был первым русским, родившимся на Тайване. Отец - известный российский эмигрант Глеб Александрович Рар, мать - София Васильевна Рар (Орехова). Награжден высшей наградой ФРГ (Bundesverdienstkreuz) за вклад в развитие немецко-российских отношений.

Его называют самым информированным русским в Берлине и самым информированным немцем в Москве. В прошедшую пятницу автор многих исследований и книг дал в своем доме в Берлине эксклюзивное интервью учредителю и модератору пресс-клуба «Социальный резонанс» Артуру Ефремову. Вот наиболее интересные моменты беседы.

Европа отворачивается от Востока

- Вам, вероятно, часто задают вопрос о том, откуда вы так хорошо знаете, что происходит в России? Действительно, откуда знаете, живя долгое время Германии?

- Странно было бы, если бы я не разбирался в том, что происходит на моей исторической родине, куда приезжаю практически каждый месяц после развала Союза. В Германии я долго и много пытался объяснить, что происходит в России и куда она идет. К сожалению, сейчас Германия не так сильно интересуется происходящим в России, как это было прежде. В 90-е годы, когда я строил мосты между этими странами, привозил в Германию через неофициальные, неправительственные структуры генерала Лебедя, Зюганова, Явлинского и многих других политиков, как находящихся у власти, так и в оппозиции к ней… Интерес к России тогда был очень большой. Все надеялись, что она станет частью Запада, боялись возвращения к власти коммунистов – в те годы было много неопределенности и восторженности от того, что происходило на всем постсоветском пространстве. Все это прекратилось лет десять назад, когда на Западе стали чувствовать две вещи: Россия, как и другие постсоветские республики, не хочет объединяться с Западом, и бывшие советские республики начали строить демократию, не похожую на западную, либеральную.

Потом начались различные трения, кризисы, вплоть до украинской войны. Я пытался объяснить, в чем суть этих проблем, как можно миновать их, что необходимо продолжать строить эти мосты. К сожалению, не получилось. Поэтому сейчас здесь, в Германии, веду отшельническую жизнь. Пытаюсь говорить только с теми, кого интересует анализ того, что происходит в России и на постсоветском пространстве.

Вынужден признать, что в большинстве случаев Европа отворачивается от Востока. Правда, сейчас она занята своими внутренними проблемами. Очень грустно, что в Германии исчезло поколение Вилли Брандта, Вилли Шмидта, Гельмута Коля, Ганса-Дитриха Геншера, Герхарда Шредера, которые действительно понимали Россию, Молдову, Украину и другие страны бывшего Союза и осознавали, насколько важно иметь с ними нормальные отношения, поддерживать их на пути к демократии. Во всяком случае, они хотя бы понимали историю этих стран. Нынешнее поколение немецких и европейских политиков смотрит на это прагматично: демократы или недемократы, нужно поощрять или нет. Это скучно, без фантазии.

Природа – главный вызов 2018 года

- В 2018 год мир вошел с большими проблемами: корейский кризис, война на Украине, «бунты» в странах ЕС, неожиданные заявления американского президента. Следует ли ожидать ухудшения ситуации?

- Я пишу на эту тему сейчас новую книгу. В 1999 году закончилась мирная полоса жизни в Европе, который можно назвать романтизмом, – все дружили друг с другом, и на этом строили свои взаимоотношения. Россия, помнится, даже пыталась войти в НАТО и Евросоюз. Был шанс для объединения всех и вся. Однако с того года мир вступил в другой отрезок. Рубиконом стала «атака на Америку» 11 сентября 2001 года, после чего мир от конфликта Запад-Восток перешел в новый конфликт: богатый север Европы и бунтующий бедный юг ЕС. Этот конфликт будет нагнетаться и с каждым годом становиться все серьезнее.

Мир меняется, но он не стал монополярным. Это банальная фраза, которую говорят все, но ее нужно повторять и повторять, поскольку не все еще осознали, в каком мире мы очутились. Почти два десятилетия мир управлялся Западом через свои инструменты: Международный валютный фонд, Мировой банк и т.д.. Запад писал свои правила игры для всех о том, как нужно жить. Китайцы, японцы, индийцы и другие, в том числе Россия, слушали их и подчинялись, потому что было удобно. И вдруг что-то поменялось. Мир не стал распадаться, но многие стали идти в другом направлении. Мир стал становиться многополярным. Не всем это стало нравиться. Одни воспротивились, другие, наоборот, поддержали многополярность. В этом я вижу суть основных проблем.

Между тем главные вызовы в наступившем году – впервые не геополитические. Не страны угрожают друг другу, человечеству угрожает природа. Мы должны решить проблемы угробленного климата и экологии.

К примеру, сейчас на наших глазах Африка просто умирает. В центральной ее части этого создаются такие условия, что люди просто не смогут там существовать. А в Африке, как мы знаем, рождаемость с каждым годом растет. Сейчас там живет около 800 миллионов человек, через два-три десятка лет число жителей на этом континенте достигнет двух миллиардов. Как они будут выживать?

Мы подходим к другой важной проблеме в связи с этим: миграция, которая будет угрожать всему северу южного континента. Остановить ее будет очень сложно. Это не геополитическая проблема. Нам всем дружно необходимо задуматься о том, что необходимо что-то делать для этих людей в Африке, а не в Европе, куда они ринулись для того, чтобы выжить.

Есть еще одна проблема, на которую нужно смотреть объективно: развал арабского мира. Там возникает новая идеология агрессивного характера – исламизм, который своим терроризмом начинает вести, осмелюсь даже сказать, третью мировую войну против Запада, Америки и той же России.

Есть вопросы по чистой воде. Во многих частях мира ее не будет, возможны войны за обладание ею. Сокращаются и энергетические ресурсы, это тоже вызовет серьезные проблемы. Страны, которые ими еще будут обладать, вызовут у других дикую зависть и желание завладеть углеводородами различными способами.

Планете грозит и нехватка продовольствия. Сейчас на ней живет семь миллиардов человек, в ближайшее время их количество вырастет до девяти миллиардов. Многие эксперты предсказывают, что такое число людей невозможно будет накормить.

Таковы главные вызовы и риски для человечества. Геополитические проблемы на постсоветском пространстве и в Европе – мелочь по сравнению с ними.

В Евроазиатском союзе будут титанические ресурсы

- Европейский союз ожидают не самые легкие времена. Эта структура должна будет заново себя воссоздать. Не думаю, что она сможет реализовать идею объединенных штатов Европы – поезд в этом направлении уже ушел. Европу нужно будет консолидировать вокруг социальных и экономических вопросов. Это должно сделать нынешнее поколение европейских политиков. Надо не летать в заоблачных мечтаниях, а заняться конкретными делами.

Думаю, что расширяться Евросоюз уже никак не сможет – для этого нет денег, да и желания у находящихся в этом клубе стран. Между тем следует учитывать, что на евразийском пространстве страны тоже богатеют. Многие из них вышли из бедности 90-х годов после развала СССР, у них появились свои собственные интересы. Не думаю, что об этом пространстве нужно все время говорить, как о восстановлении Российской империи. Страны, которые не вошли в ЕС, будут искать возможности объединиться в некий евразийский союз. По моим наблюдениям, нынешний евразийский союз маргинальный по сравнению с тем, каким он будет через 20-30 лет. К этому большому будущему рынку присоединится Турция, которая будет отдаляться от Евросоюза и, по моему твердому убеждению, выйдет из НАТО. Присоединится также Китай, который будет искать через центральную Азию более лучшие партнерские отношения с Россией, Индия, Пакистан, другие крупные страны. В этом союзе будут титанические ресурсы.

Непредсказуемая агрессия молдавской политики против России

- Мне очень интересно посещать Молдову и беседовать там с людьми. Я с большой симпатией отношусь к этой стране. После войны в Грузии десять лет назад мир изменился, европейская безопасность дала трещину. Это было начало развода России с Западом. Он произошел, потому что Америка и страны бывшего Варшавского договора захотели Украину и Грузию принять в НАТО. Германия и Франция отказались от этого проекта, ссылаясь на то, что в этих бывших советских республиках большинство населения не поддерживает вхождение в эту военную структуру.

Грузинская война остановила расширение НАТО на долгое время. Все осознали, что расширение этого блока приведет к войне с Россией. Но появились страны, которые пытаются при поддержке США пробить вступление в НАТО втихомолку, через заднюю дверь. Поэтому ЕС впервые взял на себя в 1999 году роль геополитически-дипломатичного актера, придумав новую концепцию восточного партнерства с республиками бывшего Советского Союза. Она подразумевает, что такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, Белоруссия, Армения и Азербайджан должны ассоциировать связь с Евросоюзом.

Для многих условия ЕС были кабальные, для других – приемлемые. Я опасался во всех переговорах с этими странами секретного обсуждения вопросов их безопасности. Евросоюз требовал от них полного подчинения Западу в вопросах внешней политики и обороны. Тем самым навсегда разрывались старые связи этих стран с Россией. Некоторые страны, как Украина, к примеру, решили пойти в сторону Запада. Армения, Азербайджан и Белоруссия отказались идти по этому одностороннему пути. Молдове предстоит еще принять решение по данному вопросу. Ситуация в вашей стране такая же сложная, как и на Украине, поскольку часть вашего населения хочет иметь перспективу вхождения в ЕС, в том числе через объединение с Румынией, а другая часть не хочет разрывать давние экономические, социальные и культурные связи с восточными странами. Этот внутренний конфликт, безусловно, разрывает молдавскую нацию.

Молдавский президент это понимает и потому хочет лететь на двух крыльях – и на западном, и на восточном. Он правильно сделал, что восстановил прекрасные отношения с российским руководством. Нехорошо, что ему вставляют палки в колеса правительство и парламент страны. Я понимаю, что эти люди сделали свои ставки на Запад. Хочу еще раз напомнить им: Евросоюз не намерен расширяться далее – по крайней мере, не при жизни нынешних молдавских чиновников из правящей власти. Поэтому необходимо находить компромиссы и во чтобы то ни стало подружиться с Востоком. Это касается не только России, но Белоруссии, Казахстана и других стран.

В Молдове народ разношерстный и думает по-разному. Как мне кажется, должность политиков, которые управляют такой сложной страной, как Республика Молдова, обязывает ощущать в первую очередь то, чего хочет его народ и руководствоваться демократическими методами, а не личными корыстными целями.

США используют молдавский плацдарм для геополитической борьбы с Россией

- Кто контролирует Молдову: Брюссель или Вашингтон?

- Грустно, что вы сами не можете разобраться, кто официально контролирует молдавскую власть. При всем уважении к американскому народу отмечу, что США используют молдавский плацдарм для геополитической борьбы с Россией.

Россия в ответ на агрессивные действия правящей власти в Кишиневе должна сейчас абсолютно искренне, объективно и прагматично создавать мягкую силу. Поясню, что имеется в виду на конкретном примере. Я вырос в Западной Германии, прошел разные фазы из ее послевоенной жизни. Когда был совсем молодым, помню сильное преклонение в этой части Германии перед Америкой, которая спасла ееот Гитлера. Последовавшая вьетнамская и другие войны, которые начали США, а также нечистоплотная американская политика привели к тому, что 70-е годы мы прожили в противоборстве с США.

Немцы, как и другие европейцы, помнившие еще кровавую мясорубку Второй мировой войны, не хотели поддерживать Америку в ее войнах, она к тому же вела себя в Европе как слон в посудной лавке, ничем не помогая, а только круша все вокруг. Американцы в той ситуации начали работать над созданием мягкой силы в Европе: стали работать с журналистами, политиками, писателями, стали создавать свои структуры с представителями других профессий.

Сейчас в главном выставочном зале Берлина проходит уникальная выставка, на которой представлены рассекреченные материалы ЦРУ 50-летней давности. Там представлены документы о том, как создавалась американская паутина в политических, журналистских, писательских и других кругах Германии и других европейских стран. Сегодня эта практика продолжается, что с точки зрения американцев является нормальным явлением. Хотелось бы, чтобы Россия воспользовалась подобным методом, чтобы поменять менталитет в молдавском обществе по отношению к себе.

Объединение Молдовы и Приднестровье спасет молдаван от унири

- Группа пяти, которая занимается решением приднестровской проблемы, вообще не имеет никакого влияния на Тирасполь. Неудивительно, Европа сейчас занята другими проблемами. Вместе американцами и россиянами ей нужно перестраивать Ближний Восток.

Европа сейчас не может даже повлиять на приостановление военного конфликта на Украине, хотя он гораздо взрывоопаснее, чем приднестровский. Хорошо, конечно, что отдельные дипломаты приезжают с биноклем в Приднестровье и смотрят с одного берега на другой, но это ни к чему не приводит. Единственная страна, которая может сегодня реально повлиять на приднестровский вопрос и объединение страны – это Россия.

Следует отметить, что и в Молдове, и в Приднестровье живет новое поколение, привыкшее жить в таком статусе. Приднестровье со своими экономическими связями и другими атрибутами, как Нагорный Карабах и Абхазия, превратилось в квази-государство, никем не ризнанное, но живущее своей жизнью и выживающее в сложной обстановке. Изолировать этот регион от внешнего мира очень сложно. Кто-то может и попытается это сделать через Украину, но вряд ли это получится, потому что это путь к военным действиям. Да и российский фактор будет меньше влиять на Приднестровье, чем было до сих пор, поскольку у России появились свои проблемы на восточной Украине, нужно также восстанавливать и Крым. Хотелось бы рекомендовать в сложившейся ситуации приднестровскому руководству не уклоняться от предложений молдавской стороны, гарантирующей автономию, сохранение языков общения в регионе, своей культуры, социально-экономической деятельности т.д.. Главное, что могло бы убедить приднестровскую сторону вернуться, к примеру, к плану Козака или другому взаимно приемлемому проекту для объединения с Молдовой в федерацию, конфедерацию или какое-либо другое государственное образование – полное исключение возможности объединения Молдовы с Румынией.

Опять Путин?

- Почему на предстоящих через два месяца президентских выборах большинство россиян вновь изберут Путина? В Европе, да, наверное, и в Молдове многие не могут найти ответ на этот вопрос.

Прежде всего, объясняю я своим оппонентам, потому что он не Ельцин. Потому что дал людям почувствовать, что они живут в сильном государстве, которое уважают, в котором появилась сильная социальная система, котором с каждым годом улучшается жизнь, в котором появилась стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Можно находить сколько угодно изъянов и проблем в жизни россиян, но следует признать, что сейчас люди живут в России лучше, чем когда-либо. Ситуация там с каждым годом улучшается, и в памяти людей это остается. Поэтому они будут голосовать за Путина - у других кандидатов шансов победить нет. Что будет через шесть лет, не знаю.

Николай МЕНЮК