Магниты Молдовы: мамалыга, сорокские цыгане и советское ретро в Приднестровье

Иностранцам нравится молдавская национальная кухня: она содержит натуральные продукты, которых лишился Запад. Туризм развивается, но вот стоянку для трейлеров так и не смогли построить, а уровень комфорта в гостиницах - на совести самих гостиниц, рассказал директор агентства по туризму Станислав Русу в интервью IPN.

Вино, мамалыга, хора

Предложения для туристов в обязательном порядке включают в себя тур по знаменитым молдавским винодельням и винным подвалам. В последние годы растёт популярность поездок в Приднестровье, где сохранилась советская ретро-культура, с которой западным туристам интересно соприкоснуться.

"Наиболее популярны среди европейцев предложения, включающие посещение подвалов в Милештий Мичь, которые включены в Книгу рекордов Гиннесса, и Криковские подвалы, причем мы готовим документы для включения Криково в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО, - рассказал Станислав Русу. - Вообще винный туризм уникален своей инфраструктурой и тесно связан с гастрономическим".

Национальная кухня очень высоко ценится иностранцами: она разнообразна, вкусна и, главное, основана на натуральных продуктах с естественным вкусом: это мясо, мамалыга, томаты и т.д.. "Некоторые пансионаты вот уже шесть лет подряд посещают постоянные гости из Франции только для того, чтобы обрести душевный покой и насладиться натуральным вкусом овощей, каких уже нет в супермаркетах их страны, - рассказал Русу. - Интересны иностранцам традиции, в том числе музыкальные и хореографические: хоры, сырбы, иные народные танцы".

Пещеры и цыгане

Молдавское туристическое предложение - это также пещерные монастыри в сочетании с экологическим туризмом в заповедниках. Особенно охочи до этого японцы. Популярна и Сорокская крепость, в тот же пакет входит посещение Цыганского холма, знакомство с традициями и культурой этого региона.

Как правило, иностранный турист приезжает в Молдову на три-четыре дня, рассказывает Русу. Есть люди, которые предпочитают самостоятельно намечать маршруты своих поездок: их интересует все, что связано с ломкой стереотипов, общением с людьми, знакомством с жизненными историями. "Мы стараемся стандартизировать предложения, у нас есть музей, мы его ремонтируем, тратим на это несколько миллионов лей и ждём туристов, - удивляется Русу. - Но они ищут чего-то другого, более оригинального. Мы часто не знаем, какова цель туриста: посетить музей или стать свидетелем истории чьей-то жизни".

Еще пять лет назад иностранцы выкладывали за турпакет более тысячи евро - были дороги авиабилеты. Но с открытием ряда прямых авиарейсов цена снизилась до 400–500 евро. В 2016 году было зарегистрировано 3,4 миллиона посещений Молдовы иностранцами. А вот граждане РМ достопримечательностями родины практически не интересуются. Внутренний туризм обеспечивают в основном учащиеся, лицеисты и студенты. В числе наиболее популярных направлений - Эйфелев мост через Прут в Унгенах, Наславча, Припрутье и др.. Востребованы фестивали, национальные праздники, акци, посвящённые национальному костюму.

Проект строительства стоянки для трейлеров провалился

Проект был выдвинут правительством еще в 2013 году в рамках плана внедрения стратегии развития туризма "Туризм 2020". По крайней мере одну парковку должны были построить до 2016 года. Идею предлагалось реализовать на основе государственно-частного партнерства. Но у инвестора, который проявил интерес к инициативе, возникли финансовые трудности, сообщил Станислав Русу.

"Мысль была смелая, такой объект жизненно необходим для туристической отрасли, - считает директор агентства по туризму. - Но парковка, где туристы могли бы привести в порядок трейлеры, отдохнуть и принять душ, требует очень больших вложений. В отсутствие частных инвестиций проект заморожен".

Уровень гостиничного комфорта никто не проверяет

В Молдове около 250 гостиничных структур для туристов. Гостиницы - наиболее многочисленные объекты, за ними следуют пансионы, виллы, санатории, бальнеологические курорты. Около 70 процентов гостиниц с более чем 20 номерами сосредоточены в столице. Туристические виллы, имеющие до десяти номеров, находятся за городом, в живописных районах, таких, как Вадул-луй-Водэ. В сельской местности есть пансионы максимум с тремя комнатами. Бальнеоклиматические курорты с более высоким возможностями размещения расположены у источников термальных вод.

Станислав Русу сообщил, что есть и частные апартаменты, чья деятельность не отражается в официальной статистике, а также сельские дома, в целом только 120 зарегистрированных гостиничных структур обладают классификационными сертификатами. "Любая гостиничная структура должна сообщать в национальное бюро статистики раз в полугодие данные о количестве комнат, числе принятых туристов, уровне заселения и др.", - говорит Русу.

Правовые нормы, регламентирующие деятельность гостиниц, изменились. Если раньше сельский пансионат или отель должны были в обязательном порядке регистрироваться как хозяйствующие субъекты, иметь классификационные документы с указанием типа размещения и уровня комфорта с количеством звезд, то с ноября это - обязанность лишь гостиниц с более чем десятью номерами. Разрешительные документы оформляются путем простого уведомления органа местного самоуправления. Примэрия должна ответить по почте, что уведомление принято. Но никто не проверяет уровень комфорта, обеспечиваемый гостиницами.

"В интересах государства - чтобы такие услуги были качественными, речь идет об имидже страны, - уверен Русу. - Менеджеры, не имеющие образования в области туризма, должны пройти обучение. Правда, это не будет обязательным условием. Очень важна классификация отеля или пансиона, но у нас нет структуры, которая бы это регулировала".

Частные квартиры конкурируют с отелями

"В прошлом году 130 тысяч иностранных туристов заселились в гостиницы, но в целом в страну прибыло более 3 миллионов туристов. Возникает вопрос: где жили остальные?", - недоумевает Русу. Ответ известен. Частные квартиры, сдаваемые иностранным туристам, создают недобросовестную конкуренцию в туристическом секторе.

Владельцы квартир не платят местные налоги и сборы. Для того, чтобы работать легально, они должны изменить назначение недвижимости с жилого на нежилое. На это собственник никогда не пойдет, уверен Русу: "Никто не согласится, ведь владелец в любой момент может захотеть вновь там жить. Проблема может быть решена путём облегчения регистрации такого рода деятельности, чтобы не нужно было менять назначение недвижимости. Частные квартиры, сдаваемые туристам, должны быть зарегистрированы как услуга размещения, и при наличии доходов владельцы будут платить налоги и сборы".