Партнеры государственно-частного партнерства получат право на возмещения НДС

Стороны проектов государственно-частного партнерства из списка работ и услуг национального публичного значения будут иметь право на возмещение суммы НДС, связанной с инвестициями/капитальными расходами в рамках соответствующих проектов с 1 января 2018 года, передает IPN.

Возмещение НДС осуществляется в порядке, установленном правительством, в срок, не превышающим 45 дней со дня подачи заявления. Возмещение НДС производится только субъекту, который имеет решение о возмещении НДС. Возмещение может иметь место в счет погашения задолженности перед национальным публичным бюджетом, а в случае отсутствия задолженности по заявлению налогоплательщика в счет его будущих обязательств перед национальным публичным бюджетом или на банковский счет субъекта.

По данным сайта агентства публичной собственности, в Молдове реализуются девять проектов государственно-частного партнерства национального значения. Среди них: проект концессии активов кишиневского международного аэропорта (частный партнер Авиа Инвест обязался внести инвестиции в сумме 244,2 млн. долларов); проект модернизации диализной службы; проект концессии работ по эксплуатации недр углеводородов на территории Республики Молдова.