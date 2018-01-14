Частные квартиры, сдаваемые туристам, создают недобросовестную конкуренцию

Частные квартиры, сдаваемые иностранным туристам, создают недобросовестную конкуренцию в туристическом секторе. Владельцы этих квартир осуществляют экономическую деятельность, но не платят местные налоги и сборы. Директор Агентства по туризму Станислав Русу сообщил IPN, что для того, чтобы работать легально, владелец квартиры должен изменить назначение недвижимости с жилого на нежилое, на что владельцы квартир никогда не пойдут.

„Никто не согласится изменить назначение собственной квартиры, потому что впоследствии владелец может передумать и вновь решить там жить. Мы считаем, что проблема может быть решена путём облегчения регистрации такого рода деятельности. Чтобы владелец квартиры не был обязан менять назначение недвижимости”, - рассказал Русу.

По словам директора Агентства по туризму, частные квартиры, сдаваемые туристам, должны быть зарегистрированы как услуга размещения, но без необходимости менять назначение недвижимости. При наличии доходов владельцы должны будут платить налоги и сборы.

В Молдове зарегистрировано около 250 объектов размещения для туристов. Большинство из них составляют гостиницы, далее следуют пансионаты, виллы, мотели и санатории. Частные апартаменты, предлагающие размещение для туристов, не включаются в официальную статистику. Помимо них, имеются также дома, которые предлагают размещение в сельской местности, в семьях. Из 250 зарегистрированных структур размещения лишь 120 имеют сертификаты о классификации.