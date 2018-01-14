Охотник был застрелен в районе Сынжерей

48-летний охотник был застрелен утром в субботу, 13 января, во время охоты на фазанов в землевладении села Николаевка района Сынжерей. Как сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления общественной безопасности ГИП Марин Максиан, правоохранительные органы были оповещены о случившемся около 10.40, передаёт IPN.

Согласно оперативной информации, около 10.25 четверо участников охоты решили возвращаться домой. Один из них сел в машину и, когда второй охотник хотел за ним последовать, ремень ружья по неосторожности зацепился за одну из деталей автомобиля, оружие выскользнуло из рук, и при его падении произошёл выстрел, ранивший сидевшего в машине охотника. Вызванные на место врачи уже не смогли спасти его жизнь.

Как уточнил Марин Максиан, предварительный осмотр места происшествия подтвердил, что выстрел не был произведён с дальней дистанции, но ещё предстоит провести судебную экспертизу. По данному случаю возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности. Наказанием за это преступление служит тюремное заключение сроком до трёх лет. Правоохранительные органы задержали одного из охотников, в возрасте 57 лет.

Марин Максиан отметил, что у всех участников охоты имелся должный опыт, и они владеют оружием на законных основаниях.