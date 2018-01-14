Авторов хартии судей, прокуроров и адвокатов Молдовы обвинили в полном плагиате

Авторы хартии профессионального поведения судей, прокуроров и адвокатов Молдовы попали под обвинения в плагиате.

Представленная публике хартия оказалась точной копией своего румынского аналога, написанного два года назад. Документ создавался рабочей группой из 7 человек три месяца.

За время столь напряжённой работы молдавские юристы внесли большие изменения в документ. Все правки свелись к замене слов «Румыния», «румын» и «Румынский» на их молдавские аналоги. Обвинения против известных юристов выдвинула партия "Действие и солидарность" на своей странице в Facebook.

Авторами хартии являются известные в Молдове юристы, среди которых числятся судья Апелляционной палаты Кишинева Нина Чернат, прокурор Олег Гаврилица, начальник Службы протокола, информации и связи со средствами массовой информации Секретариата Высшего Совета Магистратуры Каролина Мангир и другие известные люди. Руководителем рабочей группы по составлению документа был председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику