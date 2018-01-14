Где находились «сладкие» места Кишинева: драматические судьбы заведений

Из двух десятков кондитерских довоенного Кишинева сохранилась информация лишь о нескольких.

Все люди делятся на две категории: тех, кто любит сладкое и тех, кто… старается это скрыть. Уже на глазах нынешних кишиневцев, исчезло, увы, несколько ставших легендарными кафе-кондитерских советского времени – «Гугуцэ», «Повеште», «Прикиндел», «Пингвин» и др. Возможно, именно поэтому мы невольно задаемся вопросом: а какова была «сладкая топография» в довоенном Кишиневе?

Очень мало информации такого рода донесла до нас история Кишинева. Тем более о том немногом, что нам известно, стоит вспомнить. Первые сведения о наличии в Кишиневе заведений по типу кондитерских, а попросту говоря, лавок, куда можно было зайти и поесть местные сладости, относятся еще к 20-40-м годам XIX века. Говорят, их частым посетителем был в период кишиневской ссылки А. С. Пушкин.

Но более определенная информация сохранилась о кондитерских Кишинева периода первой половины XX века.

«Под личным наблюдением владельца»

До нас дошли сведения о кондитерской С. Я. Туманова, располагавшейся в довоенный период по адресу ул. Александровская (ныне Штефан чел Маре), 114. Из рекламных объявлений в газете «Бессарабская Жизнь» от 1 апреля 1907 года можно было узнать, что кафе «ежедневно снабжалось печеньем из продуктов высшего качества, там был большой выбор художественных кондитерских изделий, а все товары изготавливались под личным наблюдением владельца».

Кондитерская Туманова

А из «Новой Газеты» в 1912 году мы узнаем об открытии новой кондитерской Алексея Филатова. Она располагалась на углу улиц Пушкинской и Подольской (ныне Букурешть). Это заведение пользовалось большой популярностью. Здесь предлагались щербеты (кофейные, фруктовые, шоколадные), разнообразные пирожные и мороженое, популярная в те годы газировка. Но особо славились среди кишиневцев конфеты, которые Филатов изготавливал самолично.

Удивительно, но когда пришла советская власть и кафе закрыли, то Филатов стал одним из сотрудников и, по всей видимости, технологов-организаторов кондитерской фабрики «Букурия». Некоторые из его рецептов легли в основу производства изделий этой фабрики. Так может в этом секрет многолетнего успеха в Молдове и за рубежом сладостей «Букурии»?!

Кондитерская Филатова

Еще одно кафе-кондитерская, «Варшавское», было основано в Кишиневе в 1912 году. Оно находилось на углу улицы Михая Эминеску и бульвара Штефана чел Маре, напротив нынешнего театра им. М. Эминеску. Как следует из фото, датированного 19 мая 1938 года, оно еще тогда существовало и было популярно у молодежи. Название кафе, правда, в соответствии с эпохой уже читалось на румынский манер - Varșovia.

Варшавская кондитерская

«Zamfirescu»: и обязательно стакан теплой воды

В 1930-х годах в Кишиневе насчитывалось не меньше двух десятков кондитерских и кафе высокого класса. Но особое место среди них занимало кафе-кондитерская бухарестской шоколадной фабрики Замфиреску («Zamfirescu»). По тем временам эта фабрика была лидирующим производителем сладостей в Румынии. Там в 1912 году о ней был даже снят документальный фильм «Cum se fabrica ciocolata Zamfirescu». После реорганизации в 1948 году фабрика «Zamfirescu» проработала вплоть до начала XXI века.

Кафе «Zamfirescu» открылось в 1930 году на первом этаже одного из красивейших зданий Кишинева – Епархиального (Серафимовского) дома, которое располагалось на углу нынешних улиц Пушкина и Штефана чел Маре. Это было фешенебельное кафе в центре города, в котором предпочитала проводить время элита местного общества. В нем можно было узнать все городские и, конечно же, международные политические новости, здесь постоянно работало радио, а посетители могли почитать газеты, которые брали для них напрокат в соседнем киоске.

Кафе «Zamfirescu» славилось самыми изумительно вкусными пирожными в городе, которые в целлофановой упаковке специально привозили из Румынии, из города Фэгэраш. На месте изготавливали торты, чрезвычайно разнообразные мороженое и десерт. Заботились о здоровье клиентов: «к мороженому, чтобы не простудить горло, обязательно подавали стакан воды комнатной температуры».

Татьяна Янушевская, оставившая рассказы – яркие воспоминания о «вкусных» местах Кишинева - описывает это кафе перед большими праздниками: «Витрина заведения украшалась двигающимися фигурками библейских персонажей и Деда Мороза. Накануне Пасхи появлялась зеленая травка, усеянная цветами, среди которых копошились игрушечные цыплята. Лежали, завернутые в золоченую бумагу шоколадные яйца, зайцы и ягнята. У витрины постоянно толпились дети и взрослые, разглядывавшие феерическое зрелище».

Состоятельные горожане приходили сюда перекусить, поужинать в кругу семьи или компании друзей. Часто визиты в это кафе напоминали особый ритуал, который проводился ежедневно.

В 1940 году после присоединения Бессарабии к СССР Епархиальный дом стал Домом Красной Армии. Здание сильно пострадало от бомбежек в первые месяцы войны, лишилось крыши, части фасадных стен и внутренних перекрытий. В таком виде оно простояло всю войну, а в 1947 году было снесено. Теперь на его месте – нынешняя Площадь великого национального собрания.

Кондитерская Zamfirescu

Кондитерская Манькова: в поисках своего места

Это была самая известная кондитерская Кишинева в конце XIX – первой трети ХХ века. Ее открыл в конце XIX века Андрей Иванович Маньков. Но, очевидно, что его предприятие начало работать гораздо раньше. Дело в том, что сохранилось старое фото, сделанное П. М. Кондрацким на сельскохозяйственной выставке Бессарабии в 1889 году. На снимке виден действующий павильон-кафе с соответствующим названием – «Манькова». Видимо, Андрей Иванович участвовал в этой выставке и таким образом, как бы сейчас сказали, продвигал свое кафе.

В первые годы своего существования кафе Манькова располагалось в самом центре Кишинёва, на Александровской улице (ныне Штефана чел Маре). А вот о его дальнейшей истории мы знаем уже гораздо больше.

В 1901 году Маньков для своего кафе стал арендовать помещения на первом этаже в одном из красивейших зданий тогдашнего Кишинева – в доме Шварцмана. Здание располагалось на северном углу улицы Пушкина и Фонтанного переулка (ныне Вероники Микле). Это было престижное место: достаточно сказать, что в межвоенный период там даже располагалось консульство Франции. Дом Шварцмана не пережил Второй мировой войны и был разрушен в результате бомбежек.

Но на новом месте кафе Манькова проработало совсем немного времени. В 1903 году Андрей Иванович купил строение на противоположной от действующей кондитерской стороне улицы, снес его и на этом месте построил новое – специально приспособленное. В сентябре 1905 года в новом собственном здании в Фонтанном переулке №11 кафе – кондитерская Манькова приняло посетителей.

Павильон-кондитерская Манькова на выставке 1889 года

Кондитерская Манькова в доме Шварцмана

Шедевр «архитектурно-кондитерского» искусства

В краеведческой литературе, да и в воспоминаниях современников и Татьяны Янушевской много говорится об изысканно вкусной продукции кафе Манькова, но почти не слышно голосов историков архитектуры об этом заведении. А оно, безусловно, заслуживает их внимание.

Новое здание кафе было небольшим, но удивительно гармонично и красиво выглядящим, наверняка строилось с учетом пожеланий Манькова и напоминало своим «архитектурным рецептом» сложный вычурный торт.

Новое здание кондитерской было выполнено в целом в стиле историзм. Нарядная постройка изобиловала различными архитектурными деталями. В центре был расположен портик, украшенный колоннами коринфского ордера.

Боковые ризалиты, увенчанные башенками, представляли собой сплав различных архитектурных стилей. Так окна были выполнены в псевдоготическом стиле, а обрамляющие их коринфские пилястры и завершающие композицию фронтоны уводили посетителей в романтичный мир античных сюжетов и мифов, они были декорированы в стиле псевдоклассицизма.

В центре симметричных фронтонов располагались вазоны, обрамленные ажурными растительными побегами. На вершине фронтонов возлежали роскошные фигуры богинь или наяд.

И, наконец, несколько слов о романтичных башенках, расположенных над ризалитами и увенчанными флагштоками: крыши башенок были покрыты разноцветной черепицей, нарядные окошки выполнены, как и башенки в целом, в псевдобарочном стиле.

Сохранись до наших дней здание кафе Манькова, оно бы поспорило по красоте и художественной выразительности с такой прекрасной постройкой и визитной карточкой Кишинева как нынешний Органный зал.

Кондитерская Манькова в собственном здании. 1905 г.

«Разновидность местного клуба»

Очень быстро кафе-кондитерская Манькова стало популярным и «превратилось в разновидность местного клуба», собирающего сливки кишиневского общества. В кафе обязательно была остановка у вышедшего в город погулять респектабельного горожанина. Здесь не только кормили сладким, здесь можно было вкусно пообедать и провести приятное время за изысканным ужином.

В местном обществе А. И. Маньков считался очень умелым и предприимчивым бизнесменом. Дела его неуклонно шли в гору. Даже уход от него мастера-кондитера А. Филатова, основавшего, как мы уже знаем, собственное заведение, не помешал росту популярности кафе Манькова.

Кондитерская проработала до 1933 года, когда Маньков из-за наступившего ухудшения дел закрыл свой бизнес. Вскоре в январе 1934 года Андрей Иванович умер, будучи в преклонном возрасте 92 лет.

Уникальное по красоте здание бывшего кафе ненамного пережило его владельца: оно было разрушено во время войны. В послевоенное время весь квартал, где размещалась кондитерская, был занят под Дом печати и типографию. Наверное, есть что-то символическое в том, что в этом заведении по своим особым рецептам выпекали горячие пирожки журналистских новостей. Такая вот «сладкая» история города Кишинева...

Дом Печати

Аркадий МАНЕСКУ