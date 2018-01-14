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Кишинев покупает дорогие итальянские фонари для освещения Долины Роз
14.01.2018

В столичном парке Долина Роз восстановят освещение, но это дорого обойдется бюджету города.

Примэрия Кишинева выделяет 6 миллионов леев на капитальный ремонт электросетей в Долине Роз. Новые фонари стоимостью в 4 тысячи леев каждый чиновники собираются купить в Италии.

Сейчас Долина Роз с наступлением вечера погружается в темноту. Из всех аллей парка освещена только одна. В последние времена крупные работы по освещению проводились во времена СССР, от тех времен в парке остались остатки электрических столбов.

 - Нужно проложить около семи километров подземного кабеля и поставить почти 350 фонарных столбов. Будут столбы с одним фонарем и с двумя, -  сообщил директор МП «Люмтех» Николай Верешко.

Такую высокую стоимость фонарей в примэрии оправдывают их экономичностью при эксплуатации. Сами работы начнутся в марте этого года и продлятся до осени. Завершить восстановление сетей электроосвещения в парке планируется в ноябре.

- Регулировать поток света можно будет на каждом устройстве. Это позволит экономить электроэнергию,  -  рассказал инженер-проектировщик Василий Бырсан.


 
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