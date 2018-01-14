За Iphone Родину продам: на что готовы молдаване ради нового смартфона

Брать кредиты и влезать в долги ради покупки новомодного гаджета – нормальное явление 21 века или болезнь

Айфоны, селфи-палки, гироскутеры, спиннеры — каждый подросток знает, что обозначают такие наименования. Эти и другие гаджеты уже прочно вошли в жизнь современного человека. Желание быть «на волне» порой вытекает в нездоровое стремление заполучить новинку любой ценой. Люди готовы влезать в долги и брать кредиты, чтобы приобрести желаемое. А как иначе, когда цена на последнюю модель Iphone равна 5 среднестатистическим зарплатам молдавского гражданина.

Почему люди готовы экономить на еде, на своем здоровье, но только не на "модных штучках"?

"Готовность переплачивать за новомодный гаджет говорит о том, что человек стремится быть в современном ритме. Таким образом он старается завоевать свое место и статус" — говорит психолог Татьяна Козман.

Но стоит ли этот статус таких жертв? Беря кредит для покупки смартфона, чаще всего выходит так, что, не успев еще его погасить, в свет выходит новая модель телефона, и приходится снова погружаться в кредиты и долги. Почему люди идут на это? Менталитет? Многие предпочтут месяц питаться "дошираками", но при этом быть обладателем Iphone X, или сумки от Louis Vuitton.

"Для некоторых людей быть в тренде становится смыслом жизни. Их ценности и действия подчинены только этому", — подчеркнул психолог.

И если взрослый человек все-таки может отказаться от такого удовольствия в виду своих материальных возможностей, то ребенку порой бывает очень трудно объяснить, почему мама с папой не купят ему разрекламированный гаджет.

"Современные дети уже не представляют свою жизнь без популярных смартфонов и других новомодных устройств. Учитывая, что мы все живем в век современных технологий — это нормально. Но, если окружающие начинают оценивать твою личность по наличию каких-либо "крутых штук", то это очень сильно влияет на психику ребенка", — говорит Козман.

Подросток, находясь в компании сверстников, обладающих последними моделями телефонов и различными новинками, начинает чувствовать себя неполноценно, если у него таких не имеется. По словам психолога, очень важно вовремя объяснить ребенку, что наличие или отсутствие популярных вещей никак не влияет на него как на личность.

Елена Сибова