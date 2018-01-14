Топ -10 неизвестных фактов о молдавских политиках

ТРИБУНА пообщалась с рядом лиц из окружения самых известных молдавских политиков и составила условный рейтинг неизвестных фактов о них.

1). Игорь Додон — требовательный начальник

К членами своей команды президент Игорь Додон очень требователен. Жесткость главы государства ощутили на себе все, кто с ним работает, но, по их же словам, она обоснована важностью задач, которые глава государства перед ними ставит. Также подчиненные президента говорят, что их не беспокоит требовательность шефа, потому что она повышает уровень их ответственности и профессионализма.

2) Павел Филип – меланхоличный человек

Сотрудники премьер-министра утверждают, что их начальник относится к меланхоличному типу личности. Но, от его меланхолии не остается и следа, когда он сосредоточен на работе. Скорее, меланхолия главы кабмина проявляется в перерывах между работой.

3) Андриан Канду — шутник

У нашего спикера парламента очень развито чувство юмора. Так утверждают те, кто его знает. Говорят, что председателю парламента шутками часто удается преодолевать довольно сложные ситуации.

4) Влад Плахотнюк наиболее эффективно работает ночью

Соратники лидера ДПМ Влада Плахотнюка утверждают, что он особенно эффективно работает по ночам, и признаются, что не раз были вызваны не заседание глубокой ночью. Они говорят, что лучшие решения Плахотнюк принимает также ночью.

5) Андрей Нэстасе глубоко переживает предательства

Лидер ППДП Андрей Нэстасе может простить многое, но только не предательство. Так говорят те, кто знает его много лет. Более того, они утверждают, что Андрей Нэстасе очень глубоко переживает по поводу предательства тех, кому он верил.

6) Майя Санду очень подозрительна

Лидер ПДС Майя Санду очень тщательно выбирает новых членов своей команды. В начале она ко всем относится с подозрением, но по мнению ее коллег, это хорошо, потому что только так можно убедиться в том, что рядом надежные люди.

7) Ренато Усатый очень добрый

Несмотря на то, что на людях он иногда агрессивен и часто ругает подчиненных за проступки, на самом деле Ренато Усатый очень добрый и отзывчивый человек. Так говорят члены его команды, которые не раз видели, как он принимается решать какие-то проблемы, мимо которых не смог просто пройти.

8) Владимир Воронин человек слова

Как настоящий генерал, лидер ПКРМ Владимир Воронин является человеком слова. Его соратники и некоторые политики, которые имели с ним дело, говорят, что действительно, слово Владимира Воронина «кремень».

9) Зинаида Гречаный – порядочный человек

Соратники лидера ПСРМ считают своего шефа порядочным и честным человеком. Они уверенны, что Зинаида Гречаный никогда не завидует, не питает нездоровых амбиций, честна и берет от жизни только то, что нужно обычному человеку.

10) Илан Шор добивается всех своих целей

Представители партии «Шор» говорят, что их шеф Илан Шор умеет ставить перед собой реальные цели и всегда их достигает. Они уверены, что и в политике Илан Шор добьется результатов, которые многих удивят.