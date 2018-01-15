Колацки: временным отстранением Додона мы не решаем проблемы

Политолог объяснила, что кроется за временным отстранением президента Молдовы и почему Игорь Додон и правительство не находят общий язык

Политолог Анжела Колацки прокомментировала для Sputnik Молдова повторившееся временное отстранение президента от должности.

Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение временно отстранить президента Республики Молдова Игоря Додона от должности и временно назначил на его пост спикера парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении семерых новых министров.

В прошлом году такая ситуация уже происходила, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министров Павлом Филипом.

Колацки в беседе с корреспондентом Sputnik отметила, что на первый взгляд может показаться, что конфликт решен, и это есть выход, но это не так.

"В современном обществе должна быть культура политического диалога. У нас в стране этот диалог отсутствует. Противоречия должны создавать условия для развития демократии. У нас же политические силы не хотят находить общий язык. И тогда появляются такие противоречивые решения Конституционного суда и нам говорят, что белое это черное, а черное — белое", — заявила Колацки.

Она подчеркнула, что конституция — высший закон для президента, парламента и КС.

Но в Молдове у власти разные политики, они то и дело ищут, как бы выполнить свои должностные обязанности в обход конституции, не считаясь с ней, полагает собеседница.

"В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда нарушение конституции интерпретируется КС как временная невозможность занимать ту или иную должность. Это вообще нонсенс!", — негодует Колацки.

Она добавила, если кому-то кажется, что мы уже решили созданный конфликт, то они ошибаются. По мнению политолога, в нашей стране таким образом лишь отодвинули реальное решение проблемы.