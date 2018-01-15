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Общество
Закон о размещении на этикетах информации о продуктах опубликован в «Monitorul Oficial»
15.01.2018

Закон о новых правилах информирования потребителей о составе товаров опубликовали в Официальном мониторе. Он предусматривает, то этикетки должны содержать название продукта, список и число ингредиентов, а также дату изготовления и срок годности товара. Кроме того, теперь будут указываться условия хранения и информация о составе и энергетической ценности продукта. 

Врачи призывают граждан внимательно читать информацию на этикетках. 

"Есть аллергики, им необходимо знать про все аллергены, которые должны быть указаны в самом конце списка состава, или вообще отсутствовать в нём", - сказала  врач Надежда Плэчинтэ.

Сами граждане отмечают, что сейчас не на всех товарах есть подробная информация о продукте. 

Закон вступит в силу через год после того, как правительство разработает необходимые для его внедрения документы.


 
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