Закон о размещении на этикетах информации о продуктах опубликован в «Monitorul Oficial»

Закон о новых правилах информирования потребителей о составе товаров опубликовали в Официальном мониторе. Он предусматривает, то этикетки должны содержать название продукта, список и число ингредиентов, а также дату изготовления и срок годности товара. Кроме того, теперь будут указываться условия хранения и информация о составе и энергетической ценности продукта.

Врачи призывают граждан внимательно читать информацию на этикетках.

"Есть аллергики, им необходимо знать про все аллергены, которые должны быть указаны в самом конце списка состава, или вообще отсутствовать в нём", - сказала врач Надежда Плэчинтэ.

Сами граждане отмечают, что сейчас не на всех товарах есть подробная информация о продукте.

Закон вступит в силу через год после того, как правительство разработает необходимые для его внедрения документы.