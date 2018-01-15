«Заболели в Молдове – возвращайтесь в США»: Госдеп предупредил американцев о «неадекватных условиях»

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Какая она – Молдова в представлении американских властей? Ответ на этот вопрос можно найти на сайте Государственного департамента США, где на Молдовы – как и на другие страны – собрано своего рода досье, в котором имеется самая необходимая информация для граждан Соединенных Штатов, желающих отправиться в нашу страну. Мы решили выделить наиболее любопытные факты и рекомендации.
Начнем с безопасности. Первый же пункт в этом аспекте гласит: «В Кишиневе часто происходят социальные и политические демонстрации». Далее:
В описании аспекте безопасности говорится и о Приднестровье.
«Регион (Transnistria или «Pridnestrovie») контролируется сепаратистским режимом, и доступ граждан США туда затруднен. Посольство США, возможно, будет не в состоянии оказать вам при попадании в сложную ситуацию. На дорогах, ведущих в Приднестровье, много контрольно-пропускных пунктов и военных объектов. Фотографировать их запрещено,» - говорится в сообщении Госдепа.
«Старые троллейбусы часто ломаются»
Мы уже упомянули о трафике на дорогах. Но это не все, о чем Госдеп предупреждает относительно транспорта.
Что правда – то правда!
В Молдове высок риск заболевания туберкулезом?
Первая рекомендации в аспекте здравоохранения немного шокирует: «если вы заболели – отправляйтесь в западноевропейские страны или возвращайтесь в США».
«Больничные помещения неадекватны, технологии - не продвинуты, может быть нехватка обычных лекарств и расходных материалов. Аптеки не всегда соответствуют западным стандартам, на продукции может отсутствовать описание на английском языке. Есть данные о низком качестве препаратов и поддельных лекарствах», - говорится в сообщении Госдепа.
Отдельно упоминается туберкулез – как одна из самых главных проблем, которая только усугубляется.
Павел МУНТЯН
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