«Заболели в Молдове – возвращайтесь в США»: Госдеп предупредил американцев о «неадекватных условиях»

Какая она – Молдова в представлении американских властей? Ответ на этот вопрос можно найти на сайте Государственного департамента США, где на Молдовы – как и на другие страны – собрано своего рода досье, в котором имеется самая необходимая информация для граждан Соединенных Штатов, желающих отправиться в нашу страну. Мы решили выделить наиболее любопытные факты и рекомендации.

Начнем с безопасности. Первый же пункт в этом аспекте гласит: «В Кишиневе часто происходят социальные и политические демонстрации». Далее:

- «Дорожный трафик сильно перегружен, иногда дороги блокируются по нескольку часов»;

- «Избегайте зон демонстраций и следите за местными новостями для получения актуальной информации»;

- «Полиция имеет законное право попросить у вас удостоверение личности на улице»;

- Имейте при себе паспорт или фотокопию»;

- «Если полицейский остановит вас, попросите его предъявить удостоверение (“legiti-MAT-seeya” – да-да, так и написано);

- «Если полицейский издевается над вами и просит взятку, попробуйте записать имя офицера, номер его значка и физическое описание. Свяжитесь в американским посольством».

В описании аспекте безопасности говорится и о Приднестровье.

«Регион (Transnistria или «Pridnestrovie») контролируется сепаратистским режимом, и доступ граждан США туда затруднен. Посольство США, возможно, будет не в состоянии оказать вам при попадании в сложную ситуацию. На дорогах, ведущих в Приднестровье, много контрольно-пропускных пунктов и военных объектов. Фотографировать их запрещено,» - говорится в сообщении Госдепа.

«Старые троллейбусы часто ломаются»

Мы уже упомянули о трафике на дорогах. Но это не все, о чем Госдеп предупреждает относительно транспорта.

- «Поезда, троллейбусы и автобусы в большинстве случаев старые и часто ломаются»;

- «Такси доступны в большинстве городских районов»;

- Дорожные службы отзывчивы, но вы можете не найти англоговорящего оператора».

Что правда – то правда!

В Молдове высок риск заболевания туберкулезом?

Первая рекомендации в аспекте здравоохранения немного шокирует: «если вы заболели – отправляйтесь в западноевропейские страны или возвращайтесь в США».

«Больничные помещения неадекватны, технологии - не продвинуты, может быть нехватка обычных лекарств и расходных материалов. Аптеки не всегда соответствуют западным стандартам, на продукции может отсутствовать описание на английском языке. Есть данные о низком качестве препаратов и поддельных лекарствах», - говорится в сообщении Госдепа.

Отдельно упоминается туберкулез – как одна из самых главных проблем, которая только усугубляется.

Павел МУНТЯН