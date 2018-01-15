Шансы молдавских политических партий на победу в парламентских выборах

В 2018 году, когда состоятся парламентские выборы, ТРИБУНА провела политический анализ шансов политических партий на победу в плебисците.

«Партия социалистов, согласно результатам опросов, продолжает оставаться самой популярной среди избирателей. Не исключено, что с приближением выборов будет расти и число сторонников этого политформирования. Вместе с тем, также не исключено, что конфликт с властью может отразиться на рейтингах ПСРМ не в лучшую сторону.

Поэтому, если партия намерена сохранить свои лидирующие позиции, и получить реальный шанс на власть, ей следует внимательней следить за ходом событий и реагировать соответствующим образом. Также социалистам не помешало бы уже сейчас разработать четкую избирательную стратегию и руководствоваться ею в предвыборной кампании», — говорится в материале.

О Демократической партии авторы материала пишут, что «Демократическая партия, несмотря на то, что и близко не лидирует в списке предпочтений избирателей, считается одним из фаворитов предстоящей предвыборной кампании. Демократы располагают существенными ресурсами, в том числе административными, финансовыми, человеческими и медийными.

Кроме того, они признанные мастера скрытых политических игр, а особенно постэлекторальных, что, по мнению многочисленных политических аналитиков, может им помочь сохранить свою власть и после парламентских выборов 2018 года. В любом случае, 2018 год будет для демократов непростым, и им придется приложить огромные усилия, чтобы достичь своих целей».

Кристина Пендя